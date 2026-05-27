مهدوی: مسئولان با قاطعیت در برابر نقض خطوط قرمز دینی ایستادگی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید ابوالحسن مهدوی در خطبههای نماز عید قربان اصفهان، حضور مردم در صحنه را مایه قوت قلب ملت و عامل ناکامی دشمنان دانست و تصریح کرد شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» امروز به مطالبهای جهانی تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: ایستادگی مردم در میدان، علاوه بر دلگرمی تیم مذاکرهکننده، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری نظم جدید منطقه و تقویت توان دفاعی و نظامی کشور ایفا میکند.
لزوم پرهیز از دوقطبیسازی و حفظ وحدت حول محور ولایت
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، از همگان خواست تا از ایجاد هرگونه دوقطبی در جامعه اجتناب کنند.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب تصمیمگیر نهایی در نظام هستند، حرکت در مسیر ولایت را ضامن صیانت از وحدت دانست و هشدار داد: عبور از خطوط قرمز، انسجام جامعه را خدشهدار میکند.
آیتالله مهدوی همچنین برخورد جدی با مفاسد اقتصادی نظیر گرانفروشی، احتکار و اخلال در بازار را یک ضرورت برشمرد.
عفاف و حجاب؛ خط قرمز دینی و سیاسی
امامجمعه موقت اصفهان مسئله حجاب را یکی از اصلیترین خطوط قرمز دینی برشمرد و با استناد به دیدگاههای رهبر انقلاب، برخی آسیبها در این حوزه را در زمره جرایم سیاسی قلمداد کرد.
وی ضمن مطالبه از مسئولان برای عمل به وظایف قانونی و شرعی خود، تأکید کرد: مبارزه با مفاسد اجتماعی و حفظ حرمت احکام الهی قطعی است و نباید در این مسیر دچار سستی شد.
تحلیل ویژگیهای پنجگانه دشمن در روند مذاکرات
آیتالله مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود به کینهتوزیهای دشمنان اشاره کرد و گفت: دشمن با پنج ویژگی «عدم پذیرش حقوق قانونی ملت»، «فریبکاری»، «تحمیل خواستههای نامشروع»، «بدعهدی» و «تجاوزگری حین مذاکره» شناخته میشود.
وی تنها راه مقابله با این زیادهخواهیها را ایستادگی مقتدرانه و مقاومت دانست تا جبهه باطل در برابر اراده ملت ایران ناتوان شود.
عید غدیر؛ تجلی کمال دین و ولایت
وی با تبریک پیشروی بودن دهه ولایت، عید غدیر را روز تکامل نعمت الهی توصیف کرد و بر اهمیت تبیین خطبه غدیر و جایگاه معصومان (ع) تأکید کرد.
مهدوی همچنین تقوای الهی، اقامه نماز اول وقت و خدمت به خلق را کوتاهترین مسیر برای تقرب به پروردگار دانست و از زائران بیتالله الحرام خواست تا با بهرهگیری از ذکر «اللهاکبر» در منا، مسیر تعالی معنوی را بپیمایند.
نظر شما