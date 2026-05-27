۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

علت آتش سوزی در فرودگاه امام خمینی (ره) اعلام شد

شرکت شهر فرودگاهی امام (ره) درباره وقوع آتش سوزی در یکی از ساختمان های این فرودگاه اعلام کرد: به دنبال اعلام وقوع آتش‌سوزی در طبقه سوم ساختمان گمرک، تیم آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در اطلاعیه ای درباره وقوع آتش سوزی در یکی از ساختمان های این فرودگاه اعلام کرد: آتش‌نشانی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با اقدام سریع و مؤثر خود، از تشدید حادثه آتش‌سوزی در ساختمان گمرک این شهر فرودگاهی جلوگیری کرد.

عصر امروز، به دنبال اعلام وقوع آتش‌سوزی در طبقه سوم ساختمان گمرک، تیم آتش‌نشانی شهر فرودگاهی بلافاصله به محل حادثه اعزام شد. با توجه به حجم بالای آتش، همکاران آتش‌نشانی به سرعت وارد عمل شده و موفق شدند آتش را مهار کنند و از گسترش آن به سایر طبقات جلوگیری به عمل آورند.

در حال حاضر همکاران آتش نشانی در حال تخلیه آب از طبقه سوم با کف کش هستند. خوشبختانه در این حادثه هیچ یک از افراد حاضر در ساختمان و محوطه آسیب ندیده‌اند.

علت آتش‌سوزی و میزان خسارات توسط کارشناسان در دست بررسی است.

شایان ذکر است، ساختمان گمرک شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از سطوح پروازی و بخش فرودگاهی فاصله دارد و این حادثه هیچ تغییری در وضعیت پروازهای شهر فرودگاهی ایحاد نکرده است. پروازها طبق روال انجام خواهد شد.

زهره آقاجانی

    • ابراهیم IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
      خوب ، علت چی بود؟

