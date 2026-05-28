ثبت بیش از ۴ هزار مسافر در فرودگاه گرگان طی یک ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی متانت عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در بازه زمانی ۶ اردیبهشت تا ۶ خردادماه سال جاری، ۱۲۲ نشست و برخاست پرواز در فرودگاه شهدای گرگان انجام شده است.
وی افزود: طی این مدت، چهار هزار و ۲۲۵ مسافر از طریق این فرودگاه اعزام و پذیرش شدند که نشاندهنده تداوم روند خدماترسانی و افزایش جابهجایی مسافران در فرودگاه گرگان است.
مدیرکل فرودگاههای استان گلستان ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی، ۴۱ هزار و ۵۷۸ کیلوگرم بار از طریق فرودگاه گرگان ارسال و پذیرش شده است.
متانت با اشاره به مقاصد پروازی فرودگاه شهدای گرگان گفت: در حال حاضر پروازهایی از این فرودگاه به مقصد تهران، مشهد، زاهدان، شیراز، آکتائو قزاقستان و استانبول انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: پروازهای فرودگاه گرگان توسط شرکتهای مختلف برقرار است و تلاش میشود با توسعه مسیرهای پروازی، خدمات مطلوبتری به مسافران ارائه شود.
