به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی گلبینی‌مفرد ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ورود توده هوای گرم و خشک به استان و افزایش محسوس دمای هوا، ضریب خطر وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی گلستان به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

وی افزود: بر همین اساس تمامی نیروهای یگان حفاظت، جنگل‌بانان و دیده‌بانان در سراسر استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی تشدید شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با اشاره به تعطیلات پیش‌رو و حضور گسترده گردشگران در طبیعت استان ادامه داد: از تمامی شهروندان و مسافران درخواست داریم در این ایام حساس از روشن کردن هرگونه آتش در عرصه‌های منابع طبیعی، به‌ویژه در مجاورت درختان و علفزارهای خشک، جداً خودداری کنند.

گلبینی‌مفرد اظهار کرد: گشت‌های خودرویی و پیاده یگان حفاظت در نقاط بحرانی و پرخطر مستقر شده‌اند و تجهیزات اطفای حریق نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری است.

وی تأکید کرد: بهترین و مؤثرترین راه مقابله با آتش‌سوزی در منابع طبیعی، پیشگیری و همکاری مردم با نیروهای حفاظتی است.

فرمانده یگان حفاظت گلستان همچنین از مردم خواست از رها کردن بطری‌های شیشه‌ای، قوطی‌های فلزی، پلاستیک و ته‌سیگار روشن در طبیعت یا حاشیه جاده‌ها خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به نیروهای امدادی و حفاظتی اطلاع دهند.