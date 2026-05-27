به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر چهارشنبه در ادامه دیدارهای عیدانه خود به مناسبت عید سعید قربان، با حضور در منزل شهید سعید احمدی‌مینا، از شهدای حمله موشکی دشمن آمریکایی‌صهیونیستی به یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شکوهیه قم، با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، استاندار قم با تبریک عید سعید قربان به خانواده این شهید والامقام، از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد و روند پیگیری مسائل و مشکلات این خانواده را مورد بررسی قرار داد.

شهید سعید احمدی‌مینا از شهدای کارگری استان قم است که در جریان حمله موشکی دشمن آمریکایی‌صهیونیستی به یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه به شهادت رسید.

استاندار قم در این دیدار، تکریم خانواده‌های معظم شهدا را از وظایف مهم مسئولان عنوان کرد و بر ضرورت استمرار رسیدگی به مسائل این خانواده‌ها تأکید داشت.

همچنین امیرعباس بقایی، فرماندار قم نیز در این دیدار حضور داشت و مهندس بهنام‌جو را در این برنامه همراهی کرد.