پرچم سبز علوی در ساحل خلیج فارس به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه عصر چهارشنبه در این آئین معنوی با تبریک دهه امامت و ولایت و گرامیداشت یاد همه شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان و امام شهید امت گفت: خدا را شاکریم که بار دیگر در این دهه مبارک قرار گرفته‌ایم و شهر و دیار خود را با برنامه‌های معنوی این ایام به عطر علوی معطر می‌کنیم.

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با تقدیر از برگزارکنندگان این برنامه و حضور همه عاشقان علوی، خادمیاران رضوی شهرستان و همه شرکت‌کنندگان در این مراسم اظهار کرد: امروز همزمان با دهه مبارک امامت و ولایت، همانند سال‌های گذشته پرچم سبز علوی در ساحل نیلگون خلیج فارس در این شهرستان به اهتزاز درآمد.



وی ضمن توصیه به پیروی از سبک زندگی علوی اظهار کرد: همه باید در زندگی فردی و اجتماعی سیره ائمه اطهار (ع) و امیرالمومنین علی (ع) را سرلوحه خود قرار دهیم و در این مسیر گام برداریم.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه به تعبیر پیامبر اکرم (ص)، ذکر و یاد امام علی (ع) عبادت است، ادامه داد: باید تلاش کنیم در برنامه‌های این ایام حضوری پرشور داشته باشیم و شهر و دیار خود را مزین به یاد و نام امیرالمؤمنین علی (ع) کنیم.



وی با اشاره به برگزاری پرشور تجمع مردمی در این ایام اضافه کرد: تجمعات مردمی جلوه‌ای از غدیر امیرالمؤمنین علی (ع) و نام بلند آن حضرت است و ذکر «حیدر حیدر» در این تجمعات که بیش از ۸۰ شب از آن می‌گذرد، تجلی یاد غدیر است.

امام جمعه گناوه با اشاره به عملکرد بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان و تقدیر از دبیر این بنیاد ، گفت: این بنیاد در سال گذشته با همکاری و همراهی فعالان فرهنگی و دوستداران علوی و عاشقان اهل بیت (ع)، در استان بوشهر مقام دوم و در سال قبل از آن مقام اول را کسب کرد.



در این آئین همچنین گروه سرود موسسه قرآنی ریحانه‌النبی (ص) به اجرای سرود پرداخت و مداحی نیز از دیگر بخش‌های برنامه بود.

با آغاز دهه امامت و ولایت که از روز عرفه تا عید غدیر ادامه دارد برنامه های متنوع این دهه در شهرستان گناوه با شعار محوری امسال «غدیر، میثاق امت با ولایت» همزمان با سراسر کشور آغاز شده است که تا پایان این دهه تداوم خواهد داشت.