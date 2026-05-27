۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

۲ متهم مراکز غیرمجاز زیبایی روانه زندان شدند

دزفول - پیرو انتشار خبر تلخ فوت یک خانم جوان بر اثر انجام جراحی در یک مرکز غیرمجاز زیبایی در دزفول، با ورود فوری و قاطع دادستان دزفول به پرونده، دو متهم زن شناسایی و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم کرم‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای با تایید این خبر، گفت: مرکز غیرمجاز مربوطه با حکم قضایی پلمب شد تا از ادامه فعالیت‌های خطرناک و غیرقانونی آن جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول افزود: در ادامه این برخورد، طی دستوری به مرکز بهداشت دزفول ماموریت ویژه داده شده تا به صورت شبانه‌روزی و مستمر، مراکز غیرمجاز زیبایی و درمانی را رصد و شناسایی کرده و با هماهنگی دستگاه قضایی نسبت به پلمب فوری این مراکز اقدام شود.

وی با هشدار جدی به شهروندان، تصریح کرد: مردم برای حفظ سلامت و جان خود، هرگونه اقدام زیبایی، درمانی و پزشکی را فقط در مراکز دارای مجوز رسمی و معتبر و زیر نظر پزشکان متخصص انجام دهند و فریب تبلیغات فضای مجازی و مراکز فاقد مجوز را نخورند.

کرم اللهی تاکید کرد: سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

کد مطلب 6842816

