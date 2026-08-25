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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

افتتاح و کلنگ زنی ۱۹۹ پروژه در دامغان؛ اعتبارات ۱۰ برابر رشد داشت

افتتاح و کلنگ زنی ۱۹۹ پروژه در دامغان؛ اعتبارات ۱۰ برابر رشد داشت

دامغان- فرماندار دامغان با اشاره به پروژه‌های هفته دولت گفت: ۱۶۷ پروژه عمرانی و ۱۳ طرح اقتصادی شهرستان با ۲۵۷۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری آماده افتتاح یا کلنگ‌زنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه‌ناسار صبح سه‌شنبه در جلسه شورای اداری دامغان که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون استاندار سمنان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در شهرک صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: ۱۹۹ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان دامغان همزمان با هفته دولت افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.

وی با اشاره به رشد ۱۰ برابری اعتبارات عمرانی پروژه‌های هفته دولت در سال جاری افزود: مجموع اعتبارات پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ‌زنی شهرستان دامغان به دو هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان می‌رسد.

فرماندار دامغان ادامه داد: یک هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان از این اعتبارات برای اجرای ۱۶۷ پروژه عمرانی هفته دولت در شهرستان اختصاص یافته است که این طرح‌ها توسط ۲۲ دستگاه از جمله حوزه آب، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و راه ارائه شده‌اند.

نوچه‌ناسار با بیان اینکه ۱۳ پروژه اقتصادی نیز در هفته دولت امسال در شهرستان دامغان افتتاح می‌شود، گفت: جهاد کشاورزی نیز در اجرای این طرح‌ها سهم ویژه‌ای دارد و برای این پروژه‌ها یک هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

وی رشد اعتبارات و افزایش تعداد پروژه‌های هفته دولت در دامغان را حاصل همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شهرستان و استان سمنان دانست و افزود: ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم، رویکرد دولت در شهرستان دامغان است.

کد مطلب 6927076

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