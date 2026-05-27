به گزارش خبرنگار مهر، با هوشیاری و اشراف عملیاتی کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط سرخه دو تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته مورد شناسایی قرار گرفت.

با این اقتدار نظارتی دو هزار کیلوگرم انواع اقلام غذایی، پروتئینی و آشامیدنی غیرقابل مصرف از سفره مردم سرخه حذف و معدوم شد.

طبق گزارشات فنی واحد مهندسی بهداشت محیط، در این بازرسی‌ها شواهدی مبنی بر تغییرات غیرقانونی در برچسب‌های مشخصات و تاریخ مصرف کالاها مشاهده شد که حاکی از تلاش برای فریب افکار عمومی و عرضه کالای فاسد بود.

این اقلام به دلیل فساد محرز و عدم انطباق با استانداردهای بهداشتی، به‌طور قطعی «غیرقابل مصرف انسانی و حیوانی» تشخیص داده شده و با نظارت دقیق کارشناسان، به‌طور کامل معدوم و دفن بهداشتی شد.

این اقدام راستای صیانت از امنیت غذایی زائران، مسافران و شهروندان سرخه انجام گرفته است.

در این عملیات واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه، اداره کل تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت (صمت) و نیروی انتظامی (پلیس اماکن) حضور داشتند.