انهدام باند شبکه قاچاق انسان در ایرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی نوری پناه شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران گفت: مأموران پلیس از فعالیت عوامل قاچاق انسان که در حوزه اغفال، اخاذی از اتباع خارجی و ارائه خدمات، تسهیل انتقالشان در سطح کشور فعال بوده مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی های لازم به محل فعالیت این باند در یکی از روستاهای شهرستان ایرانشهر عزیمت و در اقدامی عملیاتی موفق به دستگیری ۴ نفر سرشبکه اصلی قاچاق انسان شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه انتقال اتباع بیگانه از طریق خودروهای شوتی توسط قاچاقچیان انسان باعث تصادف منجر به فوت، جراحت تعداد زیادی از اتباع و هم وطنان در محورهای مواصلاتی می شود به شهروندان توصیه کرد: از ارائه هرگونه خدمات اعم از اجاره اصناف، منازل، باغ‌ویلاها، در اختیار قرار دادن کارت بانکی، سیم‌کارت، خودرو و ایجاد زمینه هرگونه کسب‌وکار و اشتغال برای اتباع بیگانه غیرمجاز خودداری و هرگونه اطلاعاتی در این خصوص را از طریق فوریتهای پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.