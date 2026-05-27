به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندری با اشاره به نقش کلیدی نهادهای مالی در حفاظت از محیط‌زیست و توسعه انرژی پاک، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با کاهش آلاینده‌ها، نه تنها استانداردهای زندگی و سطح رفاه عمومی را ارتقا می‌بخشد، بلکه با توجه به زنجیره وابستگی صنایع، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید داخلی و تقویت حضور در بازارهای صادراتی خواهد شد.

وی با تأکید بر ترسیم افق بلندمدت همکاری‌های دوجانبه، اعلام کرد که بانک صادرات ایران آمادگی دارد در چارچوب تفاهم‌نامه‌های راهبردی، نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های سودآور و کارآمد، ارائه تسهیلات ارزی و ریالی، صدور ضمانت‌نامه‌ها و عرضه بسته‌های جامع مالی و بانکی اقدام کند.

شرکت دانش‌بنیان ایران‌دلکو مستقر در شهرک صنعتی شمس‌آباد، با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ میلیون قطعه در حوزه کاتالیست خودرو و موتورسیکلت، بیش از ۷۰ درصد نیاز داخلی کشور را تأمین می‌کند و برنامه‌ریزی جدی برای ورود به بازارهای صادراتی را در دستور کار دارد.

محمد مولوی‌زاده، مدیرعامل این شرکت، بانک صادرات ایران را «حامی واقعی صنعت» خواند و تداوم این همکاری‌ها را عامل مهمی در رونق تولید ملی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان دانست.

در این بازدید که با هدف تقویت حمایت از واحدهای تولیدی فناور و صنایع اثرگذار انجام شد، محمد وطن‌پور عضو هیئت‌مدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب، مهدی رزمی معاون اعتبارات و محمد کیایی مدیر امور شعب استان تهران و البرز نیز حضور داشتند و بر گسترش همکاری‌های راهبردی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کردند.