  1. سیاست
  2. دولت
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

در گفتگو با نخست وزیر پاکستان؛

پزشکیان: قدردان نقش سازنده پاکستان در کاهش تنش در منطقه هستیم

پزشکیان: قدردان نقش سازنده پاکستان در کاهش تنش در منطقه هستیم

رییس جمهور کشورمان در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر پاکستان از نقش سازنده اسلام‌آباد در حمایت از ابتکارات دیپلماتیک و تلاش‌های معطوف به کاهش تنش‌ها و پایان‌بخشی به درگیری‌ها قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران و شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان در گفت‌ وگویی تلفنی ضمن بررسی آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه، پیرامون تحولات منطقه‌ای و روندهای جاری دیپلماتیک نیز به تبادل نظر و رایزنی پرداختند.

رئیس‌جمهور اسلامی ایران در این گفت‌ وگو، با تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان به دولت و ملت دوست و برادر پاکستان، از نقش سازنده و مسئولانه اسلام‌آباد در حمایت از ابتکارات دیپلماتیک و تلاش‌های معطوف به کاهش تنش‌ها و پایان‌بخشی به درگیری‌ها و بحران‌های جاری در منطقه قدردانی کرد.

پزشکیان همچنین اهمیت تداوم همکاری و هماهنگی میان کشورهای اسلامی در راستای صیانت از ثبات، امنیت و منافع مشترک جهان اسلام را مورد تأکید قرار داد.

نخست‌وزیر پاکستان نیز در این گفت‌ وگو ضمن ابلاغ تبریک عید سعید قربان به رئیس‌جمهور، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد که روندهای دیپلماتیک در حال پیگیری، در آینده‌ای نزدیک به نتایج نهایی، مؤثر و پایدار منتهی شود و زمینه‌ساز تقویت صلح، ثبات و همکاری‌های منطقه‌ای شود.

در ادامه این تماس تلفنی، دو طرف با تأکید بر عمق روابط تاریخی، فرهنگی و برادرانه میان تهران و اسلام‌آباد، راه‌های توسعه و ارتقای همکاری‌های دوجانبه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی، ترانزیتی و گمرکی را مورد بررسی قرار دادند و بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش مناسبات دوجانبه تأکید کردند

کد مطلب 6842858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی انصاری معروف به علی نوری IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
      1 0
      پاسخ
      پاکستان میانجی خوبی برای کاهش تنش نیست .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها