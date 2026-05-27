پزشکیان: قدردان نقش سازنده پاکستان در کاهش تنش در منطقه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور اسلامی ایران و شهباز شریف نخستوزیر پاکستان در گفت وگویی تلفنی ضمن بررسی آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه، پیرامون تحولات منطقهای و روندهای جاری دیپلماتیک نیز به تبادل نظر و رایزنی پرداختند.
رئیسجمهور اسلامی ایران در این گفت وگو، با تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان به دولت و ملت دوست و برادر پاکستان، از نقش سازنده و مسئولانه اسلامآباد در حمایت از ابتکارات دیپلماتیک و تلاشهای معطوف به کاهش تنشها و پایانبخشی به درگیریها و بحرانهای جاری در منطقه قدردانی کرد.
پزشکیان همچنین اهمیت تداوم همکاری و هماهنگی میان کشورهای اسلامی در راستای صیانت از ثبات، امنیت و منافع مشترک جهان اسلام را مورد تأکید قرار داد.
نخستوزیر پاکستان نیز در این گفت وگو ضمن ابلاغ تبریک عید سعید قربان به رئیسجمهور، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد که روندهای دیپلماتیک در حال پیگیری، در آیندهای نزدیک به نتایج نهایی، مؤثر و پایدار منتهی شود و زمینهساز تقویت صلح، ثبات و همکاریهای منطقهای شود.
در ادامه این تماس تلفنی، دو طرف با تأکید بر عمق روابط تاریخی، فرهنگی و برادرانه میان تهران و اسلامآباد، راههای توسعه و ارتقای همکاریهای دوجانبه، بهویژه در حوزههای اقتصادی، بازرگانی، ترانزیتی و گمرکی را مورد بررسی قرار دادند و بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای گسترش مناسبات دوجانبه تأکید کردند
