انجام موفق عمل پیشرفته «TACE» در سنندج؛ گامی نو در درمان سرطان کبد

به گزارش خبرگزاری مهر، عمل تخصصی «TACE» یا شیمی‌درمانی هدفمند کبد از طریق عروق، با تلاش تیم درمانی بیمارستان توحید سنندج و همکاری تیمی تخصصی از تهران با موفقیت انجام شد.

این عمل توسط پیام قادری، متخصص رادیولوژی و فلوشیپ رادیولوژی مداخله‌ای، به همراه تیم آنژیوگرافی مرکز آموزشی درمانی توحید انجام شد.

قادری با اشاره به جزئیات این روش درمانی اظهار کرد: در تکنیک TACE داروی شیمی‌درمانی به صورت مستقیم از طریق شریان کبدی به بافت هدف تزریق می‌شود تا سلول‌های سرطانی با دقت بیشتری مورد درمان قرار گیرند.

وی افزود: بیمار این عمل، بانویی ۳۸ ساله با سابقه سرطان کولون و چند ضایعه متاستاتیک در کبد بود که تحت درمان هدفمند قرار گرفت.

این متخصص رادیولوژی مداخله‌ای ادامه داد: در مرحله نخست، داروی شیمی‌درمانی با دوز بالا به صورت اختصاصی وارد شریان کبدی شد و سپس با تزریق مواد آمبولیزان، ماندگاری دارو در ناحیه درگیر افزایش یافت تا اثربخشی درمان بیشتر شود.

به گفته وی، استفاده از این روش علاوه بر افزایش تأثیر درمان بر تومورهای کبدی، موجب کاهش آسیب داروهای شیمی‌درمانی به سایر اندام‌های بدن می‌شود.

قادری همچنین از تداوم اجرای این روش درمانی در سنندج خبر داد و گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، عمل TACE از این پس به صورت منظم و در دو تا سه نوبت هفتگی در بیمارستان توحید برای بیماران نیازمند انجام خواهد شد.