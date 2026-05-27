۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

طهماسبی: مدیران حق فرصت‌سوزی در حل بحران آب و برق را ندارند

گرگان-استاندار گلستان با انتقاد از روند کند اجرای برخی پروژه‌های زیرساختی استان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در حل مشکلات آب، برق، ریزگردها و طرح‌های نیمه‌تمام پیش‌دستانه عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طهماسبی در بازدید سرزده از شرکت آب منطقه‌ای استان، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی اظهار کرد: گلستان برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در سطح ملی نیازمند پیگیری مستمر، برنامه‌ریزی دقیق و تحرک جدی مدیران است.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه آب و برق در استان افزود: هنوز برخی روستاهای مرزی از آب شرب پایدار برخوردار نیستند و رفع این مشکل باید با فوریت در دستور کار قرار گیرد.

استاندار گلستان ادامه داد: در حوزه مدیریت منابع آب، نباید اجازه دهیم فرصت‌ها از بین برود؛ چرا که اگر در سال‌های گذشته تملک اراضی و اقدامات اجرایی پروژه‌هایی نظیر سد نرماب با سرعت بیشتری انجام می‌شد، امروز بسیاری از طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده بودند.

وی با اشاره به نقش سد نرماب در کاهش خسارات سیلاب‌های اخیر اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های زیرساختی علاوه بر تأمین آب، نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی دارد و نباید مردم در محدوده اجرای پروژه‌ها سال‌ها بلاتکلیف بمانند.

استاندار گلستان بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردم در اجرای طرح‌ها تأکید کرد و گفت: برون‌سپاری و بهره‌گیری از توان مردمی می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را تسریع کند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های برق استان خاطرنشان کرد: برخی پروژه‌های تولید برق در گلستان آماده بهره‌برداری هستند اما ضعف خطوط انتقال، مانع اتصال آن‌ها به شبکه شده است.

استاندار گلستان افزود: بدون تقویت زیرساخت‌های آب، برق و شبکه انتقال، امکان توسعه صنعتی، جذب سرمایه‌گذار و رونق اقتصادی در استان فراهم نخواهد شد.

