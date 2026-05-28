مهدی رمضانی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تفاوت‌های آزمون‌های حفظ عمومی و تخصصی اظهار کرد: برخلاف آزمون‌های تخصصی که سالانه و به‌صورت همزمان در رشته‌های حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن با استانداردهای بسیار بالا در حوزه‌های صوت، لحن، تجوید و وقف و ابتدا برگزار می‌شود، آزمون‌های «حفظ عمومی» بستر مناسبی را برای تمامی حافظان از یک جزء تا حفظ کل فراهم کرده است.

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: این آزمون‌ها ویژه افرادی است که حافظ قرآن هستند اما ممکن است در حوزه‌های تخصصی نظیر تجوید حرفه‌ای یا مفاهیم عمیق، مهارت بالایی نداشته باشند. داوطلبان برای شرکت در این آزمون‌ها پس از ثبت‌نام در «سامانه حفظ عمومی»، مرکز مورد نظر خود را (اعم از خانه‌های قرآن، مؤسسات، دارالقرآن‌های آموزش و پرورش یا بسیج) انتخاب کرده و پس از هماهنگی مرکز، در آزمون شرکت می‌کنند. در صورت قبولی، گواهینامه معتبر توسط سازمان دارالقرآن صادر شده و از طریق کافی‌نت‌ها قابل دریافت و بهره‌برداری است.

وی در خصوص دوره آموزشی پیش‌رو تصریح کرد: جهت استانداردسازی و هماهنگ‌کردن شیوه برگزاری این آزمون‌ها در سراسر استان، دوره‌ای آموزشی برای حدود ۸۰ نفر از ممتحنین خانم و آقا که خود از حافظان قرآن کریم هستند، پیش‌بینی شده است. این دوره از صبح پنج‌شنبه آغاز شده و تا ظهر جمعه ادامه خواهد داشت تا ممتحنین با شیوه‌ای یکپارچه اقدام به اخذ آزمون نمایند.

رمضانی خاطرنشان کرد: این رویداد با همکاری «خانه قرآن مکتب‌النبی» و با اجرای یک مجموعه مردمی روز پنجشنبه و جمعه‌ ( هفتم و هشتم مردادماه) در محل سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار می‌شود.