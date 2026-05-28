  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

آیت الله غفوری: نسل جوان امروز پذیرای معارف اسلام ناب است

آیت الله غفوری: نسل جوان امروز پذیرای معارف اسلام ناب است

کرمانشاه - نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه گفت: فضای امروز جامعه و استقبال نسل جوان، فرصت کم‌نظیری برای تبیین و گسترش معارف اسلام ناب فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری صبح پنجشنبه در افتتاحیه دوره حوزه معارف اسلام ناب با حضور حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور، ضمن خیرمقدم به مهمانان و اساتید حاضر، اظهار کرد: برگزاری این نشست علمی و معرفتی، اقدامی ارزشمند و اثرگذار برای آینده فرهنگی و فکری جامعه است.

وی با اشاره به شرایط امروز جهان و انقلاب اسلامی افزود: وضعیت کنونی کشور و جهان اسلام، شرایطی کم‌نظیر و استثنایی در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و جبهه استکبار پس از سال‌ها برنامه‌ریزی رسانه‌ای و فرهنگی، تصور می‌کرد توانسته نسل جوان را از فرهنگ دینی و بومی جدا کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: نظام سلطه با تکیه بر رسانه، فضای مجازی و ترویج سبک زندگی مادی‌گرایانه، به دنبال حاکمیت کامل تفکر لیبرالیسم در جهان بود و حتی نظریه پایان تاریخ را بر همین مبنا مطرح کردند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی تمامی این محاسبات را بر هم زد و پس از ناکامی دشمن در عرصه فکری و فرهنگی، آن‌ها به سمت فشار، جنگ، ترور و اقدامات سخت حرکت کردند تا بتوانند مسیر انقلاب اسلامی را متوقف کنند.

آیت‌الله غفوری خاطرنشان کرد: دشمنان تصور می‌کردند با شهادت رهبران جبهه مقاومت، جریان انقلاب اسلامی دچار ضعف خواهد شد، اما خون شهدا به ویژه رهبر شهید مقاومت، زمینه یک بیداری و بعثت جدید را در ایران و حتی جهان ایجاد کرد.

وی افزود: امروز برخلاف گذشته، نسل نوجوان و جوان با شور، انگیزه و شناخت بیشتری وارد میدان دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی شده و حضور گسترده آن‌ها در اجتماعات دینی و انقلابی نشان‌دهنده شکل‌گیری یک تحول جدی در فضای فکری جامعه است.

امام جمعه کرمانشاه با تأکید بر اهمیت تبیین معارف اسلام ناب، گفت: تشکیل دوره حوزه معارف اسلام ناب در چنین مقطعی، اقدامی بسیار به‌موقع و ضروری است و باید از این فرصت برای ارتباط‌گیری مؤثر با نسل جوان و انتقال مبانی فکری انقلاب اسلامی استفاده شود.

وی بیان کرد: اساتید و فعالان فرهنگی باید علاوه بر انتقال دانش و محتوا، با استمرار ارتباط و تربیت فکری و اخلاقی نسل جدید، زمینه پرورش نیروهای متعهد و اثرگذار را فراهم کنند.

آیت‌الله غفوری تصریح کرد: تربیت، تنها با برگزاری چند جلسه و کلاس محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند ارتباط مستمر، الگو بودن اساتید و همراهی عملی با نسل جوان است تا بتوان نیروهایی مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر تربیت کرد.

وی در پایان گفت: امروز مهم‌ترین میدان جبهه توحید، عرصه فکر، فرهنگ و تربیت نیروی انسانی مؤمن و انقلابی است و اگر این بخش تقویت شود، سایر مشکلات و چالش‌ها نیز قابل حل خواهد بود.

کد مطلب 6843048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
      0 0
      پاسخ
      بهترین جا برای گرویدن به دین خانه هست و بهترین حمایت ، برای حمایت از اسلام ناب حمایت از خانواده های اصیل با سبک زندگی خدا پسندانه هست حمایتی غیر مستقیم تا بستری که دارند و رویه که خود خانواده ها درست کرده اند پابرجا بماند و خانواده های دیندار حس امنیت داشته باشند ببنند ارزش ها در لایه های مختلف جامعه حفظ میگردد و مبنای عمل خدا هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها