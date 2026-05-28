به گزارش خبرنگار مهر، مسعود لعل اول عصر پنجشنبه در حاشیه دوره تربیت ممتحن حفظ عمومی قرآن کریم با اشاره به وضعیت مطلوب جامعه قرآنی کشور اظهار کرد: امروز به واسطه شرایط خوبی که حفاظ قرآن دارند و کثرت حافظان و مؤسسات قرآنی، نیاز مبرمی به ممتحنان حفظ قرآن احساس میشود. بر همین اساس، از حافظان برتر و کسانی که پیش از این در رشتههای مختلف حفظ زحمت کشیده و اکنون توانایی و شرایط حضور در عرصه داوری را دارند، دعوت شد تا در این کارگاه شرکت کنند.
مدرس حفظ قرآن هدف از برگزاری این دوره را تبیین نکات اجرایی داوری و دستیابی به یک استاندار واحد در ارزیابیها دانست و افزود: تلاش ما این است که داوران به یک وحدت رویه در نمرهدهی برای اعطای مدارک حفظ دست یابند تا در آینده بتوانیم از حضور این بزرگواران در بخش حفظ تخصصی نیز بهرهمند شویم.
وی در تشریح سرفصلهای این کارگاه آموزشی گفت: در ابتدای کلاس، شرایط عمومی داوران شامل اخلاق، رفتار و نوع پوشش مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن به مباحث تخصصی از جمله حسن حفظ و حسن قرائت پرداخته شد.
لعل اول خاطرنشان کرد: در این کارگاه تلاش شد تا نقاط اختلافنظر میان داوران و سؤالات آنها مطرح و پاسخ داده شود تا از هرگونه سردرگمی در زمان داوری جلوگیری شده و هماهنگی کامل میان ممتحنان در مواجهه با حافظان ایجاد شود.
داوران حفظ قرآن باید بر اساس آییننامه و با کمترین فشار نمرهدهی کنند
مدرس دوره تربیت ممتحن حفظ عمومی قرآن کریم، گفت: داور در آزمونهای حفظ قرآن باید تلاش کند خطاها را دقیق، عادلانه و بر اساس آییننامه تشخیص دهد تا حق هیچ حافظی تضییع نشود.
وی با تأکید بر اهمیت ظرافتهای داوری، حکمتِ بحث «انتقال» را شناخت دقیق توانمندی حافظ دانست و اظهار کرد: انتقال واقعی زمانی رخ میدهد که حافظ از ابتدای یک آیه به ابتدای آیه مشابه دیگری برود، بهطوریکه حداقل دو کلمه مشابه رعایت شده باشد.
لعل اول تصریح کرد: اگر حافظ در میانه یک عبارت دچار اشتباه شود یا کلمات مندرآوردی بگوید، نباید آن را انتقال محسوب کرد.
مدرس حفظ قرآن با نقد برخی سختگیریهای بلاوجه، از داوران خواست که با سعهصدر و رعایت ادب با حفاظ برخورد کنند و خاطرنشان کرد: اعصاب داور نباید با اشتباهات حافظ خرد شود، بلکه باید با تمرکز، نوع خطا را تشخیص دهد.
وی در ادامه توضیحات فنی خود به تفاوت برخورد با آیات کوتاه و بلند اشاره کرد و گفت: در آیات کمتر از یک خط، چیزی به نام انتقال نزدیک وجود ندارد و خطاها معمولاً در حد «عبارت» محاسبه میشوند، اما در آیات بلند، جابهجاییهای بیش از یک خط میتواند به عنوان انتقال نزدیک یا دور تلقی گردد.
لعل اول همچنین به موضوع آیات متشابه اشاره کرد و افزود: در مواردی که تشابه وجود دارد، داور باید صبور باشد تا با خوانده شدن کلمات بیشتر، اطمینان حاصل کند که آیا انتقال صورت گرفته است یا خیر.
مدرس حفظ قرآن با تأکید بر نقش کلیدی انصاف در قضاوت، خطاب به ممتحنین گفت: دست داور با توجه به علم و تجربهاش باز است و باید همواره به دنبال مسیری باشد که بر اساس آییننامه و در عین حال با رعایت حق حافظ، کمترین فشار و بیشترین دقت در نمرهدهی اعمال شود.
