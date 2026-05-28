سرعت وزش باد در استان مرکزی از ۸۰ کیلومتر بر ساعت فراتر می رود

رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جابه‌جایی توده‌های هوا، سبب استمرار شرایط جوی شده و این وضعیت از روز گذشته آغاز و تا اوایل هفته آتی تداوم دارد.

وی افزود: در نیمه جنوبی استان مرکزی، سرعت وزش باد در برخی ساعات به بیش از ۸۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

مرادی گفت: هشدار سطح زرد هواشناسی روز گذشته صادر شده، همچنان معتبر است همچنین وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد استان مرکزی مرکزی دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی با توصیه به شهروندان به‌ویژه در مناطق جنوبی استان مانند ساوه، تفرش، آشتیان و اراک، گفت: انتظار می‌رود مردم از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و از استحکام سازه‌های موقت و گلخانه‌ها اطمینان حاصل کنند.

مرادی همچنین درباره شرایط جوی امروز پنجشنبه و جمعه گفت: عبور امواج تراز میانی جو موجب ناپایداری‌هایی در استان مرکزی خواهد شد که به افزایش ابر و در برخی نقاط، احتمال رگبار پراکنده باران منجر می‌شود، هرچند این بارش‌ها شدید نخواهند بود، اما ممکن است با وزش باد لحظه‌ای شدید همراه شوند.

وی با اشاره به منشأ خارجی گرد و خاک افزود:همزمان با افزایش سرعت باد در مناطق بیابانی عراق و سوریه، انتظار می‌رود گرد و خاک از این نواحی به سمت کشور و استان مرکزی منتقل شود و از امروز پنجشنبه تا شنبه، کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در شهرهای صنعتی و شرقی این استان دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی با بیان اینکه دمای هوا نیز از اواخر هفته جاری تا اوایل هفته آینده روند افزایشی دارد، گفت: انتظار است افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، کودکان و سالمندان از خروج غیرضروری در ساعات اوج غبارآلودگی پرهیز کنند.