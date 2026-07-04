موج جدید گردوغبار و افزایش دما از دوشنبه در مرکزی

رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، آسمان استان مرکزی تا روز یکشنبه نسبتاً صاف و غلظت گردوغبار در سطوح پایین خواهد بود.

وی افزود: با نزدیک شدن به روز دوشنبه، جریانات شرقی باعث ورود موج جدیدی از گردوغبار و افزایش محسوس دما در تمامی مناطق استان مرکزی خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، دمای هوا از روز دوشنبه با افزایش ۴ درجه‌ای مواجه خواهد شد که این موضوع در کنار بازگشت گردوغبار، می‌تواند منجر به کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر شهرهای این استان شود.

مرادی بیان کرد: انتظار است شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس مانند سالمندان، کودکان و مبتلایان به بیماری‌های تنفسی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند و از فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

وی گفت: همچنین انتظار می‌رود با ورود این موج، دید افقی در جاده‌های اصلی استان مرکزی کاهش یافته و در برخی مناطق، کیفیت هوا به سطح هشدار برسد که این موضوع می‌تواند بر تردد خودروها و فعالیت‌های صنعتی تأثیرگذار باشد.