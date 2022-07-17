افزایش گرما و شرجی در استان بوشهر/ پیک مصرف برق رکورد زد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان بوشهر در منطقه گرم کشور قرار گرفته است و هر ساله از اواسط فروردین تا اوایل پاییز روزهای گرمی را سپری میکند که گرمای هوا در تیر و مرداد به اوج خود میرسد.
در شرایط گرمای شدید هوا در استان بوشهر، استفاده از وسایل سرمایشی به ویژه کولرهای گازی تنهاترین راه مقابله با گرما است که این وسایل سرمایشی مصرف برق بالایی نیز دارند.
هر چند در سالهای گذشته مردم استان بوشهر به دنبال افزایش دما در اواسط تابستان و افزایش استفاده از وسایل سرمایشی به خاطر رسیدن به نقطه پیک مصرف با خاموشیهایی روبرو میشدند ولی امسال با تلاش صورت گرفته بخش خانگی با مشکل خاموشی روبرو نبوده است.
با برنامهریزی صورت گرفته، ساعت کاری ادارات استان بوشهر تغییر کرده و برق بخشی از صنایع نیز در ساعات اوج مصرف قطع میشود تا با بالانس ایجاد شده، خاموشی در ساعات پیک مصرف را نداشته باشیم.
طی روزهای اخیر و به دنبال افزایش گرمای هوا در استان بوشهر، میزان مصرف برق نیز افزایش یافته و در صورتی که گرما افزایش یافته و مصرف برق مدیریت نشود ممکن است به خاموشی برق بیانجامد.
مصرف بالای وسایل سرمایشی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی روزهای اخیر شاهد افزایش میزان مصرف برق در سطح استان بوشهر هستیم که ناشی از افزایش میزان گرما و شرجی هوای استان است.
غلامرضا حشمتی با اشاره به بخش زیادی از برق استان بوشهر در زمینه وسایل سرمایشی مورد استفاده قرار میگیرد خاطرنشان کرد: با افزایش گرما و شرجی شاهد افزایش استفاده از وسایل سرمایشی در سطح استان هستیم.
وی با اشاره به اینکه پیک مصرف برق استان به دو هزار و ۱۵۰ مگاوات رسیده است ادامه داد: بخش عمده برق در بخش خانگی و برای روشن کردن کولرهای گازی مورد استفاده قرار گرفته است.
افزایش گرما و افزایش مصرف برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر افزود: گرمای هوا و شرجی موجب استفاده بیشتر از وسایل برقی و همچنین حرارت تجهیزات و وسایل شبکه برقرسانی و فشار مضاعف به این تأسیسات و تجهیزات میشود.
وزارت نیرو برای مشترکان کممصرف مشوقهایی را در نظر گرفته است و به ازای هر کیلووات کاهش مصرف نسبت به سال قبل، ۵۰۰ تومان در صورتحساب برق آنها پاداش در نظر گرفته میشود وی استفاده از شیوههای تشویقی برای مدیریت مصرف را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: بیش از ۲۵ درصد مشترکین خانگی استان بوشهر از ابتدای خرداد ماه تاکنون شامل پاداش صرفهجویی و یا تعرفه رایگان برخوردار شدهاند.
حشمتی با تشریح نحوه ارائه مشوقها به مشترکین بیان کرد: وزارت نیرو برای مشترکان کممصرف مشوقهایی را در نظر گرفته است و به ازای هر کیلووات کاهش مصرف نسبت به سال قبل، ۵۰۰ تومان در صورتحساب برق آنها پاداش در نظر گرفته میشود.
وی خواستار همکاری و مشارکت همه مشترکین برق برای مدیریت مصرف در ساعات اوج شد و تاکید کرد: نیاز است که در این روزهای گرم سال برای استفاده همه افراد از برق در ساعات اوج مصرف یعنی ۱۲ تا ۱۸ از وسایل پرمصرف استفاده نشود.
لزوم رعایت الگوی مصرف
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر خواستار کاهش مصارف غیرضروری خصوصاً در ساعات اوج بار شد و ادامه داد: برای تأمین برق مطمئن و پایدار برای مشترکان همه باید همراهی و همکاری کنند.
وی با اشاره به اینکه ظرفیتهای تولید برق مورد استفاده قرار گرفته است اظهار داشت: همه نیروگاههای برق کشور و شبکههای توزیع و انتقال برق استان بوشهر با تمام ظرفیت در اوج آمادگی برای تأمین برق قرار دارد.
حشمتی تصریح کرد: برای اینکه فصل تابستان را با موفقیت و بدون خاموشی مشترکین خانگی سپری کنیم امید داریم که مشترکین صرفهجویی ۱۰ درصدی در مصرف داشته باشند.
در این شرایطی که همه افراد نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی دارند، انتظار میرود که مردم با مدیریت مصرف و کاهش تعداد دستگاههای سرمایشی روشن، زمینه را برای بهرهمندی همه افراد از برق فراهم سازند.
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