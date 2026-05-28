۷ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۹

در ۲۴ ساعت گذشته

۳۷ عملیات حزب الله علیه رژیم صهیونیستی

اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه‌های جداگانه، از تشدید بی‌سابقه حملات پهپادی و موشکی خود علیه مواضع، ادوات و تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه جنوب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، حزب‌الله لبنان رسماً اعلام کرد که رزمندگان مقاومت در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۷ عملیات نظامی هدفمند را علیه مواضع، پایگاه‌ها، تجمعات نظامی و جنگ‌افزارهای ارتش صهیونیستی انجام دادند.

در همین راستا، رزمندگان حزب‌الله تجمع ادوات نظامی و جنگ‌افزارهای ارتش صهیونیستی را در شهرک «العدیسه» با ۲ پهپاد انتحاری هدف قرار دادند.

از سوی دیگر، مقاومت اسلامی لبنان تجمع دیگری از نظامیان و ادوات ارتش رژیم اسرائیل را در اطراف شهرک زوطر شرقی را با یک پهپاد انتحاری درهم کوبید.

همچنین گزارش شده که تجمع سربازان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی نیز در پایگاه و «هضبه العجل» (تپه گوساله) هدف حمله یک پهپاد انتحاری مقاومت قرار گرفت.

رزمندگان حزب‌الله در عملیات دیگری، تجمع نیروها و ادوات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه «تله العویضه» با یک پهپاد انتحاری دیگر هدف قرار داده و تلفاتی به دشمن وارد کردند.

