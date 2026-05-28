به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای طرح‌های اصلاح و احیای مراتع، عملیات کپه‌کاری در مراتع روستای پایگلان واقع در محور ژاورود، پاییز سال گذشته توسط تشکل پویش سبز سروآباد در سطح ۱۷ هکتار اجرا شد.

در همین راستا، کارشناس مرتع شهرستان سروآباد صبح پنجشنبه با هدف ارزیابی میزان موفقیت و اثربخشی این پروژه از محل اجرای طرح بازدید کرد.

نتایج این بازدید حاکی از سبزشدگی بیش از ۹۰ درصدی عرصه احیا شده است که بیانگر موفقیت عملیات اجرایی و نقش مؤثر آن در کاهش فرسایش خاک، بهبود چرخه آب و تقویت پوشش گیاهی منطقه است.

در پایان این بازدید، توصیه‌های لازم در خصوص قرق، حفاظت و جلوگیری از چرای زودهنگام دام تا آغاز فصل چرای آینده به دهیار روستای پایگلان ارائه شد.