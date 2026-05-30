تهدید «شی» موثر واقع شد؛ «ترامپ» تماس با تایوان را به بعد موکول کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی «سیبیاسنیوز» در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت: تماس تلفنی برنامهریزیشده میان دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا و لای چینگته رئیس جزیره تایوان فعلاً متوقف شده و دیگر انتظار نمیرود پیش از سفر احتمالی شی جینپینگ رئیسجمهوری چین به آمریکا در پاییز برگزار شود.
این رسانه آمریکایی افزود: این موضوع در شرایطی مطرح شده که تنشهای واشنگتن و پکن بر سر تایوان همچنان بالاست و چین این جزیره را بخشی از خاک خود میداند.
سی بی اس نیوز نوشت: ترامپ پیشتر گفته بود ممکن است درباره فروش یک بسته تسلیحاتی جدید به تایوان مستقیماً با رئیس این جزیره گفتوگو کند، اما اکنون تصمیم نهایی در اینباره به تعویق افتاده است. این در حالی است که فروش یک بسته تسلیحاتی ۱۴ میلیارد دلاری نیز هنوز توسط وزارت خارجه آمریکا تأیید نشده است.
چین بهشدت با هرگونه تماس رسمی میان آمریکا و مقامات جزیره خودمختار تایوان مخالفت کرده و هشدار داده است که چنین اقداماتی میتواند تنشها را افزایش دهد. در مقابل، تایوان تأکید کرده که ارتباطاتش با واشنگتن همچنان باز و پایدار است و وضعیت موجود در تنگه تایوان باید حفظ شود.
نظر شما