۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۶

ترافیک روان در محورهای شمالی کشور

جانشین پلیس‌راه راهور فراجا از ترافیک روان در محورهای شمالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی درباره آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: در حال حاضر، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت به‌صورت روان در جریان است.

وی افزود: در حال حاضر، محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی و شرایط تردد در این محورها عادی گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محورهای مسدود شریانی گفت: محور قدیم بستان‌آباد ـ میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل مسیر قره‌چمن ـ کوهسالار علیا، سه‌راهی ترکمانچای، راه روستایی چپقلو ـ میانه و مسیر قره‌چمن ـ راه فرعی هشترود ـ میانه انجام می‌شود همچنین محور غیرشریانی پاتاوه ـ دهدشت مسدود است.

محبی در پایان توصیه کرد: پیش از آغاز سفر، رانندگان از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب و زمان سفرشان را مدیریت کنند.

محمد رضازاده

