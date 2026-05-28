۲۷ متهم متواری در خمینی شهر دستگیر شدند

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مرحله تازه طرح امنیت محلهمحور در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف پاسخ به مطالبات امنیتی شهروندان و ارتقای نظم عمومی در نقاط مختلف شهرستان به اجرا درآمد.
وی افزود: در جریان اجرای این مرحله، ۹ معتاد متجاهر از سطح شهرستان جمعآوری و برای طی فرآیند درمان و بازپروری به مراکز مربوطه معرفی شدند و ۹ خردهفروش مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ سبحانی ادامه داد: در بخش دیگری از عملیات، ۵ محکوم متواری دستگیر و ۴ سارق مرتبط با سرقت خودرو، موتورسیکلت و کابلهای مخابراتی نیز شناسایی و بازداشت شدند.
فرمانده انتظامی خمینیشهر تصریح کرد: تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و اجرای اینگونه طرحها با رویکرد پیشگیرانه و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی بهصورت مستمر در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.
