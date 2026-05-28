به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در ابتدای دیدار با جاگان چاپاگان گزارشی از عملکرد گسترده و اقدامات بشردوستانه جمعیت هلالاحمر ایران در جریان جنگ رمضان ارائه کرد و ضمن تشریح خدمات امدادی، درمانی و حمایتی به آسیبدیدگان، موارد متعدد نقض حقوق بشردوستانه و حملات علیه غیرنظامیان، امدادگران و زیرساختهای انسانی را تبیین کرد.
در ادامه این نشست، جاگان چاپاگان ضمن قدردانی از مدیریت و عملکرد انسانی و حرفهای هلالاحمر ایران در شرایط بحرانی، از تلاشهای دکتر کولیوند و مجموعه هلالاحمر ایران بهصورت ویژه تقدیر کرد.
وی خطاب به رئیس جمعیت هلالاحمر ایران اظهار کرد: علیرغم آنکه شما در غم از دست دادن مادر گرامیتان داغدار بودید، با قدرت و مسئولیتپذیری، هدایت مأموریتهای هلالاحمر را ادامه دادید همچنین در فقدان جمعی از داوطلبان و نیروهای فداکار خود نیز سوگوار شدید، اما غیرتمندانه و استوار به خدمترسانی ادامه دادید.
جاگان چاپاگان با اعلام همبستگی کامل با هلالاحمر ایران تأکید کرد: من درد و رنج شما را عمیقاً درک میکنم، با شما همدرد هستم و از شما حمایت میکنم. ما برای روزهای سخت در کنار یکدیگر هستیم و شما این حقیقت را بهخوبی ثابت کردید.
وی رعایت دقیق اصول بنیادین نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر توسط جمعیت هلالاحمر ایران را مایه افتخار این نهضت جهانی دانست و افزود: زمانی که کودکان، زنان و غیرنظامیان هدف حملات قرار میگیرند، شما شجاعانه از حقوق انسانی آنان دفاع کردید و این عملکرد، شایسته تحسین و احترام است.
دبیرکل فدراسیون همچنین با اشاره به پیگیریهای بینالمللی خود در حمایت از هلالاحمر ایران گفت: هدف اصلی من، تلاش برای رفع اثر تحریمها بر فعالیتهای بشردوستانه هلالاحمر ایران است. ما برای بازسازی و جبران ظرفیتها و ذخایر از دسترفته هلالاحمر ایران تلاش خواهیم کرد. شما توانمند هستید، اما جامعه جهانی و فدراسیون نیز وظیفه دارند در این مسیر به شما کمک کنند.
جاگان چاپاگان همچنین خواستار تسریع در عملیاتی شدن توافقنامه مقر فدراسیون شد و اظهار کرد: اخبار، گزارشها و اطلاعات ارائهشده از سوی هلالاحمر ایران را با بسیاری از مقامات و دولتمردان جهان به اشتراک گذاشتهام و نقض حقوق بشردوستانه را محکوم کردهام.
ارایه پیشنهاد برگزاری مراسم یادبود جهانی شهدا و جانباختگان امدادگر سراسر جهان
در حاشیه نشستهای بینالمللی جلسات دوجانبهای میان دکتر پیرحسین کولیوند و مسئولان جمعیتهای ملی صلیبسرخ کشورهای نروژ، ایتالیا، آلمان و انگلستان برگزار شد. در این دیدارها، دکتر کولیوند با ارائه گزارشی از نقض حقوق بشردوستانه و حملات صورتگرفته علیه غیرنظامیان و امدادگران، بر ضرورت پایبندی جامعه جهانی به اصول انسانی و حقوق بینالملل بشردوستانه تأکید کرد.
مسئولان جمعیتهای ملی حاضر نیز ضمن محکومیت نقض حقوق بشردوستانه و اقدامات جنایتکارانه علیه مردم و امدادگران، از خدمات، ایثارگریها و فداکاریهای نیروهای هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت و بحرانی تقدیر کردند.
در این نشستها همچنین بر انتقال تجربیات ارزشمند و دستاوردهای امدادی و بشردوستانه هلالاحمر ایران به سایر جمعیتهای ملی تأکید شد و طرفهای حاضر خواستار توسعه همکاریها، برگزاری آموزشهای مشترک و تبادل تجربیات تخصصی شدند.
از دیگر محورهای مطرحشده در این جلسات، پیشنهاد برگزاری مراسم یادبود جهانی شهداء و جانباختگان امدادگر سراسر جهان بود که مورد استقبال طرفهای حاضر قرار گرفت و مقرر شد این برنامه به میزبانی کشور ایتالیا برگزار شود.
نمایندگان صلیبسرخهای نروژ، ایتالیا، آلمان و انگلستان همچنین حمایت خود را از جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و بر ضرورت تداوم همکاریها و گسترش برنامههای مشترک میان جمعیتهای ملی و هلالاحمر ایران تأکید کردند. حاضران در این دیدارها تصریح کردند که حضور میدانی و سفر به ایران، نشانه قدردانی از خدمات انساندوستانه هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و اعلام همبستگی و همراهی با مردم و امدادگران ایرانی است.
نظر شما