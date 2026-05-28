۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

اعلام حمایت دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ از هلال احمر

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در دیدار با رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، با هلال‌احمر ایران اعلام همبستگی کامل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در ابتدای دیدار با جاگان چاپاگان گزارشی از عملکرد گسترده و اقدامات بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر ایران در جریان جنگ رمضان ارائه کرد و ضمن تشریح خدمات امدادی، درمانی و حمایتی به آسیب‌دیدگان، موارد متعدد نقض حقوق بشردوستانه و حملات علیه غیرنظامیان، امدادگران و زیرساخت‌های انسانی را تبیین کرد.

در ادامه این نشست، جاگان چاپاگان ضمن قدردانی از مدیریت و عملکرد انسانی و حرفه‌ای هلال‌احمر ایران در شرایط بحرانی، از تلاش‌های دکتر کولیوند و مجموعه هلال‌احمر ایران به‌صورت ویژه تقدیر کرد.

وی خطاب به رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران اظهار کرد: علی‌رغم آنکه شما در غم از دست دادن مادر گرامی‌تان داغدار بودید، با قدرت و مسئولیت‌پذیری، هدایت مأموریت‌های هلال‌احمر را ادامه دادید همچنین در فقدان جمعی از داوطلبان و نیروهای فداکار خود نیز سوگوار شدید، اما غیرتمندانه و استوار به خدمت‌رسانی ادامه دادید.

جاگان چاپاگان با اعلام همبستگی کامل با هلال‌احمر ایران تأکید کرد: من درد و رنج شما را عمیقاً درک می‌کنم، با شما همدرد هستم و از شما حمایت می‌کنم. ما برای روزهای سخت در کنار یکدیگر هستیم و شما این حقیقت را به‌خوبی ثابت کردید.

وی رعایت دقیق اصول بنیادین نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر توسط جمعیت هلال‌احمر ایران را مایه افتخار این نهضت جهانی دانست و افزود: زمانی که کودکان، زنان و غیرنظامیان هدف حملات قرار می‌گیرند، شما شجاعانه از حقوق انسانی آنان دفاع کردید و این عملکرد، شایسته تحسین و احترام است.

دبیرکل فدراسیون همچنین با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی خود در حمایت از هلال‌احمر ایران گفت: هدف اصلی من، تلاش برای رفع اثر تحریم‌ها بر فعالیت‌های بشردوستانه هلال‌احمر ایران است. ما برای بازسازی و جبران ظرفیت‌ها و ذخایر از دست‌رفته هلال‌احمر ایران تلاش خواهیم کرد. شما توانمند هستید، اما جامعه جهانی و فدراسیون نیز وظیفه دارند در این مسیر به شما کمک کنند.

جاگان چاپاگان همچنین خواستار تسریع در عملیاتی شدن توافق‌نامه مقر فدراسیون شد و اظهار کرد: اخبار، گزارش‌ها و اطلاعات ارائه‌شده از سوی هلال‌احمر ایران را با بسیاری از مقامات و دولتمردان جهان به اشتراک گذاشته‌ام و نقض حقوق بشردوستانه را محکوم کرده‌ام.

ارایه پیشنهاد برگزاری مراسم یادبود جهانی شهدا و جانباختگان امدادگر سراسر جهان

در حاشیه نشست‌های بین‌المللی جلسات دوجانبه‌ای میان دکتر پیرحسین کولیوند و مسئولان جمعیت‌های ملی صلیب‌سرخ کشورهای نروژ، ایتالیا، آلمان و انگلستان برگزار شد. در این دیدارها، دکتر کولیوند با ارائه گزارشی از نقض حقوق بشردوستانه و حملات صورت‌گرفته علیه غیرنظامیان و امدادگران، بر ضرورت پایبندی جامعه جهانی به اصول انسانی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید کرد.

مسئولان جمعیت‌های ملی حاضر نیز ضمن محکومیت نقض حقوق بشردوستانه و اقدامات جنایتکارانه علیه مردم و امدادگران، از خدمات، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های نیروهای هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت و بحرانی تقدیر کردند.

در این نشست‌ها همچنین بر انتقال تجربیات ارزشمند و دستاوردهای امدادی و بشردوستانه هلال‌احمر ایران به سایر جمعیت‌های ملی تأکید شد و طرف‌های حاضر خواستار توسعه همکاری‌ها، برگزاری آموزش‌های مشترک و تبادل تجربیات تخصصی شدند.

از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسات، پیشنهاد برگزاری مراسم یادبود جهانی شهداء و جان‌باختگان امدادگر سراسر جهان بود که مورد استقبال طرف‌های حاضر قرار گرفت و مقرر شد این برنامه به میزبانی کشور ایتالیا برگزار شود.

نمایندگان صلیب‌سرخ‌های نروژ، ایتالیا، آلمان و انگلستان همچنین حمایت خود را از جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و بر ضرورت تداوم همکاری‌ها و گسترش برنامه‌های مشترک میان جمعیت‌های ملی و هلال‌احمر ایران تأکید کردند. حاضران در این دیدارها تصریح کردند که حضور میدانی و سفر به ایران، نشانه قدردانی از خدمات انسان‌دوستانه هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و اعلام همبستگی و همراهی با مردم و امدادگران ایرانی است.

