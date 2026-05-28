به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کارگر اظهار کرد: در حال حاضر بنیاد بینالمللی غدیر در ۲۷ شهر استان بوشهر دارای دفتر نمایندگی رسمی است. با توجه به حضور ۲۵ امام جمعه در شهرهای استان، در ۲ بخش «کلمه» و «تنگ ارم» دشتستان نیز با وجود عدم استقرار امامت جمعه، به دلیل مسافت طولانی تا مرکز شهرستان، نمایندگیهای غدیر را فعال کردهایم که برنامههای خود را با هماهنگی امام جمعه دشتستان اجرا میکنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر ۲۷ دفتر شهری، رابطان غدیر در ۴۰ شهر دارای شهرداری و ۴۰۰ روستای دارای دهیاری در سراسر استان، مسئولیت ابلاغ پیام غدیر و ساماندهی مشارکتهای مردمی را بر عهده دارند.
دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر استان بوشهر با اشاره به تغییر رویکرد برگزاری برنامههای غدیر در سال جاری گفت: برنامههای امسال برخلاف سالهای گذشته که عمدتاً در مصلاها یا فضاهای محصور برگزار میشد، به دل جامعه، خیابانها، میدانها و روستاها برده شده است تا مردم خود مستقیماً برگزارکننده این جشنها باشند.
کارگر با تأکید بر لزوم آشنایی عموم جامعه با منشور الهی ولایت اظهار داشت: منشور غدیر همان متن خطبه و سخنرانی پیامبر اکرم (ص) در جمع بیش از ۱۰۰ هزار نفری حجاج در صحرای غدیر است. از رسانهها، خانوادهها و نخبگان تقاضا داریم نسبت به تبیین و معرفی فرازهای این خطبه اهتمام ویژهای داشته باشند. در همین راستا، مسابقات بزرگ کتابخوانی از متن خطبه غدیر در سراسر استان برگزار میشود و جزوات آن نیز در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
کارگر به ابتکارات دفاتر شهرستانی در دهه امامت اشاره کرد و گفت: پیادهروی کاروانهای شادی غدیر در مناطق خوش آبوهوا، رژه موتورسواران غدیر، اجاره کامل نانواییها توسط خیران جهت پخت و توزیع نان صلواتی، و هماهنگی با پزشکان خیر جهت ارائه خدمات درمانی و ویزیت رایگان بیماران در طول دهه امامت، از جمله برنامههای مردمی پیشبینیشده است.
