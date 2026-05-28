۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

نذورات جمع‌آوری شده قربان با اولویت نیازمندان در ایلام توزیع شد

ایلام - مدیرکل کمیته امداد استان ایلام از اجرای پویش نذر و قربانی در ایلام خبر داد و اعلام کرد: عید سعید قربان امسال، نذورات جمع‌آوری شده با اولویت نیازمندان در استان توزیع شده است

ناصر مرادی پویانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت گسترده مردم نیکوکار ایلام در عید قربان، اظهار داشت: امسال برای تسهیل در دریافت نذورات مردمی، ۴۳ پایگاه شامل ۱۳ پایگاه ثابت در ادارات کمیته امداد و ۳۰ پایگاه در مراکز نیکوکاری سطح استان فعال شده بود.

وی افزود: با استقبال مطلوب خیرین، هدف‌گذاری تعیین شده برای جمع‌آوری نذورات نقدی و قربانی محقق شد و این کمک‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن، با اولویت‌بندی دقیق میان اقشار نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و بیماران صعب‌العلاج و زمین‌گیر توزیع گردید.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با بیان اینکه ارزش نذورات جمع‌آوری و توزیع شده در این پویش بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: این موفقیت حاصل اعتماد مردم شریف استان و همکاری صمیمانه مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه بوده است.

پویانی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت گسترده مردم در این پویش، خاطرنشان کرد: این نذورات که از طریق مراجعه حضوری به پایگاه‌ها و همچنین بسترهای الکترونیکی از جمله کد دستوری اختصاصی و شماره کارت مربوطه جمع‌آوری شده بود، نقش مؤثری در کاهش بخشی از آلام خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در ایام عید سعید قربان ایفا کرد.

کد مطلب 6843092

