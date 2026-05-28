ناصر مرادی پویانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت گسترده مردم نیکوکار ایلام در عید قربان، اظهار داشت: امسال برای تسهیل در دریافت نذورات مردمی، ۴۳ پایگاه شامل ۱۳ پایگاه ثابت در ادارات کمیته امداد و ۳۰ پایگاه در مراکز نیکوکاری سطح استان فعال شده بود.

وی افزود: با استقبال مطلوب خیرین، هدف‌گذاری تعیین شده برای جمع‌آوری نذورات نقدی و قربانی محقق شد و این کمک‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن، با اولویت‌بندی دقیق میان اقشار نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و بیماران صعب‌العلاج و زمین‌گیر توزیع گردید.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با بیان اینکه ارزش نذورات جمع‌آوری و توزیع شده در این پویش بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: این موفقیت حاصل اعتماد مردم شریف استان و همکاری صمیمانه مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه بوده است.

پویانی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت گسترده مردم در این پویش، خاطرنشان کرد: این نذورات که از طریق مراجعه حضوری به پایگاه‌ها و همچنین بسترهای الکترونیکی از جمله کد دستوری اختصاصی و شماره کارت مربوطه جمع‌آوری شده بود، نقش مؤثری در کاهش بخشی از آلام خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در ایام عید سعید قربان ایفا کرد.