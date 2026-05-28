به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح پنجشنبه در گشت مشترک با دستگاه‌های ذی ربط با تمرکز بر نظارت واحدهای نانوایی پخت نوبت صبح، بیان کرد: ارتقا کیفیت خدمات رویکرد این نظارت‌ها است.

وی ادامه داد: در این بازرسی‌ها بر ساعت‌های پخت مجاز بررسی‌های لازم انجام گرفت تا از تعطیلی‌های خود سرانه پیشگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی مهدیشهر از ارائه‌ تذکرات لازم به واحدهای متخلف و ثبت تخلف آن‌ها خبر داد و بیان کرد: با پیگیری‌های قانونی نظم در این بخش تضمین خواهد شد.

مشیریان با تاکید به اینکه حفظ نظم در بازار همواره مورد تاکید جهاد قرار دارد، تصریح کرد: برای حمایت از واحدهای خرد روستایی و عشایری طی جلسه ای با نمایندگان بانک‌ها پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: نتایج حاصل به کارگروه استان ارسال خواهد شد تا این حمایت‌ها به دست بهره برداران رسیده و شاهد رشد و رونق تولید در روستا و عشایر شهرستان باشیم.