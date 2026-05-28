به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف صبح پنجشنبه در بازدید از دانشگاه تحصیلات علوم پایه زنجان و با حضور در آیین نام‌گذاری تالار دانشکده علوم زمین این دانشگاه به نام «شهید سید جابر غفاری» با تأکید بر اینکه پاسداشت یاد شهدا یک مسئولیت همگانی است، گفت: نام‌گذاری اماکن علمی و دانشگاهی به نام شهدا صرفاً یک اقدام نمادین نیست، بلکه اقدامی فرهنگی و اثرگذار در انتقال ارزش‌های ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

وی افزود: پاسداشت یاد شهدا و صیانت از یادگاران آنان یک مسئولیت همگانی است و باید بتوانیم از یادگارهای شهدا و خانواده‌های عزیز آنان به خوبی حراست کنیم و یاد و نامشان را زنده نگه داریم.

وزیر علوم با بیان اینکه نام‌های نیک می‌توانند انتقال‌دهنده ارزش‌های الهام‌بخش باشند، گفت: امیدواریم نسل‌های آینده و به‌ویژه فرزندان این سرزمین، در مسیر شهدا و ادامه‌دهنده راه آنان باقی بمانند.

سیمایی صراف ادامه داد: جامعه دانشگاهی و مردم ایران مدیون شهدا هستند و همه باید به این اصل مهم توجه داشته باشیم سربلندی کشور به فداکاری‌های شهدا گره خورده و این دین، شامل خانواده‌های آنان نیز می‌شود.

وزیر علوم با بیان اینکه سربلندی کشور مرهون فداکاری شهدا و همراهی خانواده‌های آنان است، گفت: باید برای صبر و تحمل خانواده شهید عزیزمان دعا کنیم و از خداوند برای آنان آرامش و بردباری بخواهیم.

سیمایی‌صراف با تأکید بر اهمیت نام‌گذاری اماکن به نام شهدا تصریح کرد: تغییر نام و نام‌گذاری مکان‌ها به نام شهید، فقط یک تشریفات نیست بلکه این کار چراغ راهنماست و پیام دارد.

«شهید سید جابر غفاری» از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بود که ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ در اثر حمله آمریکایی - صهیونیستی در مراغه به فیض شهادت نائل آمد.