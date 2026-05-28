۵۶ هزار اصله گل و گیاه از مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نادریان صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت مزارع گندم استان اظهار کرد: برای مقابله با بیماری‌های زنگ زرد، فوزاریوم خوشه و سفیدک سطحی در مزارع گندم، ۴۲ هزار و ۸۸۹ هکتار زیر پوشش مبارزه تخصصی قرار گرفت. همچنین علف‌های هرز مزارع گندم در سطح ۱۲ هزار و ۵۶۷ هکتار کنترل شد.

مدیر حفظ نباتات مازندران درباره شالیزارها یادآور شد: اطلاعیه‌های فنی مربوط به ردیابی کرم ساقه‌خوار برنج به شهرستان‌ها ابلاغ شده و تجهیزات ردیابی شامل تله و فرمون توزیع گردید. تاکنون کنترل علف‌های هرز در ۱۵۰ هزار و ۳۹۳ هکتار از شالیزارهای نشاکاری شده، مبارزه با بیماری‌ها در هزار و ۱۹۷ هکتار از خزانه‌های برنج و عملیات وجین در ۵۲ هزار و ۴۰۲ هکتار انجام شده است.

وی با اشاره به رصد آفت برگخوار پاییزه در سطح ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ هکتار از مزارع استان افزود: برای مدیریت مگس میوه مدیترانه‌ای نیز دستورالعمل‌های فنی ابلاغ و این آفت در ۱۴ هزار و ۳۵۴ هکتار از باغات میوه ردیابی شد. کنترل غیرشیمیایی این آفت نیز در هزار و ۱۹۵ هکتار به اجرا درآمد.

نادریان از بازرسی ۳۸۰ فروشگاه عرضه سموم کشاورزی در استان خبر داد و گفت: در قالب مانور استانی رصد فروشگاه‌ها در تاریخ هشتم و نهم اردیبهشت، وضعیت ۲۲۹ واحد صنفی مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

مدیر حفظ نباتات مازندران در پایان با تأکید بر حمایت از اقتصاد مقاومتی و زنجیره تولید کشاورزی خاطرنشان کرد: در یک ماه گذشته، گواهی بهداشت برای صادرات ۵۲۳ محموله شامل ۱۰ هزار و ۱۰۴ تن انواع محصولات کشاورزی و ۵۶ هزار و ۹۹۷ اصله گل و گیاه صادر شده است. همچنین مجوز ترخیص و تخلیه برای واردات ۲۳۴ محموله به وزن ۴۴۴ هزار و ۸۴ تن و سه هزار و ۱۴۰ مترمکعب چوب صادر گردید.