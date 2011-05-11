مبارزه با آفات مزارع در 40 هزار هکتار از اراضی استان سمنان

حمید نادریان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: در سال گذشته همچنین در سطح سه هزار و 890 هکتار از اراضی استان با آفت ملخ با شیوه های طعمه پاشی، محلول پاشی و تکنیکال مبارزه شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان سمنان افزود: در سال گذشته شش هزار و 204 تن بذر گندم و چهار هزار و 246 تن بذر جو برای کشت ضد عفونی شد.

به گفته وی، با استفاده از هفت هزار و 323 لیتر سم در بیش از 21 هزار هکتار از مزارع گندم و جوبا سن مادری و پوره سن مبارزه شد.

وی با بیان اینکه در این مدت با علفهای هرز مزارع گندم و از مزارع جو مبارزه شد، گفت: با دیگر آفات در سطح چهار هزار و 195 هکتار مبارزه شیمیایی و در بیش از سه هزار هکتار مبارزه به شیوه غیر شیمیایی صورت گرفته است.

حمید نادریان در خصوص ردیابی آفات و بیماریهای قرنطینه داخلی و خارجی گفت: در سال گذشته ردیابی آفات و قرنطینه بیماریهای داخلی در شش هزار و 600 هکتاز از مزارع سیب زمینی، زیتون و پنبه و قرنطینه خارجی در پنج هزار و 500 هکتار از اراضی انجام شد.