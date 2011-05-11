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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

در سال گذشته انجام شد/

مبارزه با آفات مزارع در 40 هزار هکتار از اراضی استان سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: بیش از 40 هزار هکتار از اراضی زیر کشت استان سمنان با آفات و بیماریهای مزارع در سال گذشته مبارزه شد.

حمید نادریان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: در سال گذشته همچنین در سطح سه هزار و  890 هکتار از اراضی استان با آفت ملخ با شیوه های طعمه پاشی، محلول پاشی و تکنیکال مبارزه شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان سمنان افزود: در سال گذشته شش هزار و 204 تن بذر گندم و چهار هزار و 246 تن بذر جو برای کشت  ضد عفونی شد.

به گفته وی، با استفاده از هفت هزار و 323 لیتر سم در بیش از 21 هزار هکتار از مزارع گندم و جوبا سن  مادری و پوره سن مبارزه شد.

وی با بیان اینکه در این مدت با علفهای هرز مزارع گندم و از مزارع جو مبارزه شد، گفت: با دیگر آفات در سطح  چهار هزار و 195 هکتار مبارزه شیمیایی و در بیش از سه هزار هکتار مبارزه به شیوه غیر شیمیایی صورت گرفته  است.

حمید نادریان در خصوص ردیابی آفات و بیماریهای قرنطینه داخلی و خارجی گفت: در سال گذشته ردیابی آفات و قرنطینه بیماریهای داخلی در شش هزار و 600 هکتاز از مزارع سیب زمینی، زیتون و پنبه و قرنطینه خارجی در پنج هزار و 500 هکتار از اراضی انجام شد.

کد مطلب 1309495

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