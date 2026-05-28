دهقانی: حریق کارگاه صافکاری زینبیه مهار شد

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۳ و ۱۰ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴ وقوع حریق در یک کارگاه صافکاری در خیابان زینبیه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای ۱۹، ۷ و ۲۴ به محل اعزام شدند.
وی افزود: با رسیدن آتشنشانان به محل مشخص شد شعلههای آتش علاوه بر فضای کارگاه، به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ که داخل مغازه قرار داشت نیز سرایت کرده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان ادامه داد: عملیات اطفای حریق با فرماندهی آتشیار وزیری انجام شد و آتشنشانان با اقدام سریع و تلاش مستمر، ضمن مهار کامل آتش از سرایت آن به سایر مغازهها و خودروهای مجاور جلوگیری کردند.
دهقانی با بیان اینکه این حادثه خوشبختانه هیچ مصدوم و فوتی نداشت، خاطرنشان کرد: کارگاههای صافکاری به دلیل نگهداری و استفاده از مواد قابل اشتعال مانند بنزین، تینر، رنگ و برخی مواد شیمیایی، جزو محیطهای پرخطر محسوب میشوند و لازم است این واحدها به سیستم اطفای حریق مناسب و کپسولهای استاندارد مجهز باشند.
وی افزود: همچنین استفاده از بیمه آتشسوزی برای صنوفی مانند صافکاری ضروری است تا در صورت بروز حادثه، امکان جبران خسارتهای واردشده به ساختمان، تجهیزات و خودروهای موجود فراهم شود.
نظر شما