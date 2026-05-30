به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل پسندیده سفیر ایران در مکزیک اظهار داشت: واقعیت تیخوانا با تصویری که گاهی در برخی رسانهها ارائه میشود، تفاوت زیادی دارد. تیخوانا امروز یکی از مهمترین شهرهای مرزی آمریکای شمالی، مرکز تجارت، گردشگری، ورزش و ارتباطات بینالمللی میان مکزیک و ایالات متحده است. این شهر سالهاست میزبان موفق رویدادهای بزرگ ورزشی و بینالمللی بوده و زیرساختهای قابلتوجهی در حوزه امنیت، حملونقل، هتلداری و خدمات شهری دارد.
وی در پاسخ به این موضوع که برخی رسانهها تلاش میکنند تیخوانا را با مسئله کارتلها و ناامنی معرفی کنند، گفت: هیچ کشوری در دنیا بدون چالش امنیتی نیست، اما نباید یک شهر چندمیلیونی و مهم بینالمللی را صرفاً با تیترهای هیجانی توصیف کرد. تیخوانا روزانه میزبان هزاران گردشگر، فعال اقتصادی و رویدادهای بینالمللی است. ضمن اینکه موضوع امنیت تیمهای حاضر در جام جهانی تحت نظارت مستقیم دولت فدرال مکزیک، نهادهای امنیتی و فیفا قرار دارد و استانداردهای بسیار بالایی در این زمینه اعمال میشود.
پسندیده با اشاره به استقبال مقامات دولتی مکزیک از حضور تیم ملی ایران در این کشور گفت: ما در سطوح مختلف دولتی، حتی در سطح رئیس جمهور، در مجامع ورزشی و مردمی شاهد برخوردی بسیار محترمانه و دوستانه نسبت به ایران بودهایم. مردم مکزیک علاقه زیادی به فوتبال دارند و نسبت به حضور تیم ملی ایران نگاه مثبتی وجود دارد.
وی با بیان اینکه درخواستهای زیادی از طرف مکزیکیها برای تهیه پیراهن تیم ملی ایران مطرح است گفت: در فضای شبکههای اجتماعی و میان هواداران فوتبال شاهد موج مثبتی نسبت به ایران هستیم. بسیاری از مردم مکزیک علاقه دارند با فرهنگ و فوتبال ایران بیشتر آشنا شوند و با سفارت تماس میگیرند و درباره مراسم استقبال رسمی از تیم ملی میپرسند و به دنبال خرید پیراهنهای رسمی با نشان یوز ایرانی هستند تا به بازیکنان تیم ملی ایران خوشامد بگویند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک درباره اهمیت حضور تیم ایران در این کشور اظهار داشت: این حضور فقط یک موضوع ورزشی نیست. جام جهانی فرصتی ارزشمند برای نزدیکی ملتها، معرفی فرهنگ ایران و تقویت روابط مردمی میان دو کشور است. ایران و مکزیک هر دو دارای تمدنهای بزرگ و فرهنگهای غنی هستند و فوتبال میتواند پلی برای توسعه این ارتباطات باشد. جالب است بدانید قدمت روابط دوستانه ایران مکزیک به سال ۱۹۰۲ میلادی برمیگردد و ما دو هفته قبل یکصد و بیست و چهارمین سالروز امضاء موافقتنامه دوستی و تجارت میان دو کشور را جشن گرفتیم.
پسندیده درباره ظرفیتهای میزبانی تیخوانا از تیم ملی ایران گفت: تیخوانا دارای زیرساختهای مناسب اقامتی، ورزشی و حملونقل است. نزدیکی به آمریکا، امکانات مدرن، تجربه برگزاری مسابقات بینالمللی و فرهنگ قوی ورزشی از جمله ویژگیهای مهم این شهر است. همچنین حضور تیمهای حرفهای فوتبال، بیسبال، بسکتبال و مسابقات بزرگ بوکس طی سالهای گذشته نشان داده که این شهر توانایی مدیریت رویدادهای مهم را دارد. شخصاً در روزهای آینده به این شهر سفر خواهم کرد تا از نزدیک تمام جزئیات حضور ملی پوشان را بررسی کنم.
پسندیده در پاسخ به این سوال که با توجه به برخی نگرانیهای امنیتی درباره بازیکنان و کادر تیم ملی ایران چه تضمینی درباره تامین امنیت وجود دارد گفت: امنیت تیمهای حاضر در جام جهانی یکی از مهمترین اولویتهای دولت مکزیک و فیفاست. طبیعی است که پیش از تأیید هر محل اقامت یا کمپ تمرینی، بررسیهای دقیق امنیتی انجام میشود. اطمینان داریم که تمام استانداردهای لازم برای حفاظت کامل از تیمها رعایت خواهد شد.
وی درباره نگاه مردم مکزیک به ایران گفت: این نگاه بسیار محترمانه و دوستانه است، اما متاسفانه به دلیل فاصله جغرافیایی شناخت کامل بین دو ملت وجود ندارد. مردم دو کشور اشتراکات فرهنگی و انسانی زیادی دارند؛ از اهمیت خانواده گرفته تا مهماننوازی و علاقه به فرهنگ و تاریخ. ما این فضای مثبت را بهوضوح در دیدارها و ارتباطات مردمی مشاهده میکنیم.
پسندیده با بیان اینکه جام جهانی ۲۰۲۶ بطور قطع میتواند باعث تقویت روابط ایران و مکزیک شود اظهار داشت: ورزش و بهویژه فوتبال یکی از بهترین ابزارهای نزدیکی ملتهاست. حضور ایران در مکزیک میتواند زمینهساز شناخت بیشتر دو ملت از یکدیگر و توسعه همکاریهای فرهنگی، گردشگری و حتی اقتصادی در آینده باشد.
سفیر ایران در مکزیک در پایان گفت: توصیه میکنم مردم عزیز ایران واقعیتها را فراتر از فضاسازیهای رسانهای ببینند. تیخوانا امروز شهری فعال، مدرن و مهم در آمریکای شمالی است که خود را برای میزبانی تیم ملی فوتبال ایران آماده میکند.
مهمتر از همه اینکه مردم مکزیک با احترام و محبت از ایران و تیم ملی کشورمان استقبال میکنند و این ارزشمندترین موضوع است.
نظر شما