جای برخی در تیم ملی فوتبال نیست/ یک حریف ملی پوشان را اذیت خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه روند آماده‌سازی خود برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، اردوی آماده‌سازی‌اش را زیر نظر امیر قلعه‌نویی دنبال می‌کند و ملی‌پوشان قرار است پیش از آغاز این مسابقات، دو دیدار تدارکاتی برگزار کنند. بر همین اساس شاگردان قلعه‌نویی به ترتیب در روزهای هشتم و چهاردهم خرداد در دیدارهایی دوستانه مقابل تیم‌های ملی گامبیا و مالی به میدان خواهند رفت تا کادر فنی در فاصله باقی‌مانده تا جام جهانی، شرایط فنی و آمادگی بازیکنان را مورد ارزیابی قرار دهد.

مرتضی فنونی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی خود از وضعیت تیم ملی فوتبال ایران پیش از حضور در جام جهانی، با اشاره به برگزاری اردوی ترکیه اظهار داشت: بخش زیادی از این اردو به دلیل پیگیری برای اخذ روادید انجام شده، اما هنوز ویزای اعضای تیم صادر نشده است. گروه ایران در جام جهانی گروه دشواری است، هرچند امیدوارم ملی‌پوشان بتوانند از این مرحله عبور کنند.

وی درباره حریفان ایران در جام جهانی نیز گفت: مصر یکی از تیم‌های پرافتخار قاره آفریقا محسوب می‌شود و با هفت قهرمانی، تیمی شناخته‌شده است. فوتبال آفریقا هم از لحاظ فیزیکی و هم از نظر تکنیکی در سطح بالایی قرار دارد و بسیاری از بازیکنان مصر در لیگ‌های اروپایی حضور دارند.

فنونی‌زاده همچنین درباره بلژیک اظهار کرد: اکثر بازیکنان این تیم در لیگ‌های معتبر اروپایی از جمله لیگ برتر انگلیس و لالیگا بازی می‌کنند و ایران برابر چنین تیمی کار بسیار سختی خواهد داشت.

پیشکسوت فوتبال ایران با اشاره به اینکه برخی از حریفان ایران شاید نام‌های بزرگی نداشته باشند، تصریح کرد: نیوزیلند تیم ناشناخته‌ای به نظر می‌رسد، اما چندین بازیکن این تیم در لیگ انگلیس و سایر لیگ‌های معتبر اروپا بازی می‌کنند. او معتقد است در جام جهانی کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند منجر به حذف تیم‌ها شود و رنکینگ‌ها نیز تضمینی برای موفقیت نیست؛ چرا که بارها تیم‌های با رتبه پایین‌تر برابر قدرت‌های بزرگ به پیروزی رسیده‌اند.

فنونی‌زاده در ادامه درباره دیدارهای تدارکاتی تیم ملی خاطرنشان کرد: بازی با مالی می‌تواند محک مناسبی برای تیم ملی باشد، چرا که این تیم از سطح متوسط رو به بالایی در فوتبال آفریقا برخوردار است. با این حال اما گامبیا کیفیت لازم را ندارد و این مسابقه کمک چندانی به تیم ملی نخواهد کرد.

او درباره فهرست بازیکنان دعوت‌شده به تیم ملی نیز انتقاداتی مطرح کرد و گفت: هیچکس بازی‌های دنیس اکرت را ندیده است و مشخص نیست بر چه اساسی به تیم ملی دعوت شده است. در حالی که مدافعان جوان داخلی کنار گذاشته شدند، بازیکنی کمتر شناخته‌شده به تیم ملی اضافه شده که شاید کیفیت لازم را نداشته باشد.

وی تاکید کرد: بازیکنان لیگ ایران از این بازیکن دورگه بهتر هستند و می‌شد به آن‌ها فرصت داده شود.

این پیشکسوت فوتبال همچنین مدعی شد برخی بازیکنان جوان تنها برای نمایش توجه کادر فنی به لیگ داخلی به اردو دعوت شده‌اند و در نهایت از فهرست نهایی کنار گذاشته خواهند شد. او گفت: احسان محروقی توانایی‌های خود را در اردو نشان داد، اما کنار گذاشته شد و احتمال دارد چند بازیکن جوان و کم‌نام‌ونشان دیگر نیز خط بخورند. به اعتقادم کادر فنی بیشتر به دنبال استفاده از بازیکنان باتجربه است و توجه چندانی به جوان‌گرایی ندارد.

فنونی‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به ضعف خط دفاعی تیم ملی اظهار کرد: چند مدافع فعلی امتحان خود را پس داده‌اند، اما بالا رفتن سن خط دفاعی به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تیم ملی تبدیل شده است. به نظرم تیم ملی در جام جهانی با رویکردی کاملاً دفاعی به میدان برود و حتی احتمال استفاده از سیستم با ۶ مدافع نیز وجود دارد تا تیم کمتر گل بخورد.

وی در پایان با بیان اینکه امید زیادی به صعود تیم ملی از مرحله گروهی ندارد، گفت: با این حال بازیکنان ایران همیشه غیرت و تعصب بالایی داشته‌اند و همین موضوع می‌تواند برگ برنده تیم باشد. امیدوارم ملی‌پوشان نمایش آبرومندانه‌ای در جام جهانی داشته باشند و حتی اگر نتیجه مطلوبی کسب نکردند، دست‌کم با شکست‌های سنگین باعث ناراحتی مردم نشوند.