جنجال تازه جام جهانی به خاطر تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله دوهفته تا آغاز رقابتهای ۲۰۲۶ FIFA World Cup، اختلافی سیاسی میان آمریکا و مکزیک بر سر میزبانی از تیم ملی ایران به یکی از بحثهای داغ رسانههای ورزشی و سیاسی جهان تبدیل شده است. اختلافی که حالا فراتر از فوتبال رفته و به موضوعی دیپلماتیک در آمریکای شمالی تبدیل شده است.
ماجرا از زمانی آغاز شد که رسانههای بینالمللی گزارش دادند مسئولان آمریکایی با اقامت بلندمدت کاروان ایران در خاک آمریکا موافقت نکردهاند. تصمیمی که با واکنش صریح مقامهای مکزیکی همراه شد. کلودیا شینبائوم رئیسجمهور مکزیک اعلام کرد کشورش هیچ مشکلی برای میزبانی از تیم ملی ایران ندارد و آماده است کمپ تمرینی ایران را در تیخوانا در اختیار این تیم قرار دهد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز نیز فیفا پس از رایزنی با فدراسیون فوتبال ایران، انتقال کمپ تیم ملی از آریزونا به تیخوانا را تأیید کرده است؛ تصمیمی که بهدلیل نگرانیهای امنیتی، محدودیتهای ویزایی و فضای سیاسی حاکم بر روابط تهران و واشنگتن اتخاذ شد.
این موضوع زمانی جنجالیتر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی بحثبرانگیز گفت حضور ایران در مسابقات «ممکن است از نظر امنیتی مناسب نباشد» و حتی در مقطعی اعلام کرد اهمیتی نمیدهد ایران در جام جهانی حاضر شود یا نه!
در واکنش، رسانههایی نظیر الپاپیس، این رفتار آمریکا را زیر سؤال بردند. برخی رسانههای اسپانیاییزبان از «سیاستهای مهاجرتی و تبعیضآمیز واشنگتن» علیه ایران سخن گفتند و تصمیم مکزیک را نوعی ایستادگی در برابر فشار سیاسی آمریکا توصیف کردند.
در حالی که آمریکا یکی از سه میزبان اصلی جام جهانی ۲۰۲۶ است، اکنون شرایط بهگونهای پیش رفته که تیم ملی ایران قرار است در مکزیک مستقر شود و فقط برای انجام مسابقات خود به لسآنجلس و سیاتل سفر کند. این وضعیت، انتقادهایی را متوجه کمیته برگزاری آمریکایی کرده؛ چراکه بسیاری معتقدند کشوری که میزبان جام جهانی است باید امنیت و اقامت همه تیمها را بدون ملاحظات سیاسی تضمین کند.
با وجود تمام حواشی، برنامه مسابقات ایران فعلاً تغییری نکرده و شاگردان تیم ملی باید دیدارهای مرحله گروهی خود را در خاک آمریکا برگزار کنند؛ هرچند بهنظر میرسد حاشیههای سیاسی پیرامون حضور ایران در این تورنمنت، از همین حالا آغاز شده است.
نظر شما