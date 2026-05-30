به گزارش خبرگزاری مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به تیم های آسیایی حاضر در جام جهانی سال ۱۹۹۸ پرداخته و در آن از تیم ملی ایران تمجید کرده است.

در مطلب سایت AFC در رابطه با تیم ملی ایران آمده است: ایران ۲۰ سال پس از اولین حضورش در جام جهانی ۱۹۷۸، با شکست استرالیا در پلی‌آف بین‌قاره‌ای و قانون گل زده در خانه حریف، دوباره به جام جهانی ۱۹۹۸ رسید و در گروهی با آلمان، یوگسلاوی و آمریکا قرار گرفت.

در اولین بازی، ایران با گل ضربه ایستگاهی سینیشا میهایلوویچ از یوگسلاوی یک بر صفر شکست خورد.

در بازی دوم مقابل آمریکا، تیم ایران با هدایت جلال طالبی تاریخ‌سازی کرد. حمید استیلی با ضربه سر گل اول را زد و مهدی مهدوی‌کیا نیز با یک حرکت انفرادی گل دوم را به ثمر رساند تا ایران نخستین پیروزی تاریخ خود در جام جهانی را کسب کند.

در بازی سوم مقابل آلمان، ایران با وجود نمایش قابل قبول، ۲ بر صفر شکست خورد و از رقابت‌ها حذف شد، اما با کسب یک برد تاریخی و نمایش نسل جدید بازیکنان، عملکردی قابل توجه داشت.