سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت تجهیزات آبیاری، آبپاش و کابلهای برق در باغات و اراضی کشاورزی منطقه که موجب نگرانی کشاورزان شده بود، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقتها بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و گشتزنیهای هدفمند در مناطق حساس و روستایی، سرانجام هویت سارق سابقهدار را شناسایی و در یک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه او را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان فریدن تصریح کرد: متهم در بازجوییهای تخصصی و پلیسی، با مشاهده مستندات موجود به ۱۳ فقره سرقت تجهیزات کشاورزی از جمله آبپاش، لایزر و کابلهای برق در نقاط مختلف شهرستان اعتراف کرد.
سرهنگ افشاری با تأکید بر اینکه تحقیقات در خصوص این پرونده برای شناسایی مالخران احتمالی و کشف اموال مسروقه همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه دستدرازی به اموال عمومی و خصوصی و مخلان امنیت اقتصادی برخورد خواهد کرد.
وی از کشاورزان و باغداران خواست ضمن تقویت حفاظهای فیزیکی در مزارع، استفاده از تجهیزات ایمنی و بهرهگیری از نگهبانان مطمئن، در صورت مشاهده هرگونه تردد مشکوک در اطراف مزارع و باغات، مراتب را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.
