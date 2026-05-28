قیمت جهانی طلا امروز ۷ خرداد؛ هر اونس به ۴۳۸۰ دلار و ۶۲ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۱.۷ درصد کاهش، به ۴۳۸۰ دلار و ۶۲ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن، با ۱.۶ درصد کاهش، به ۴۳۷۷ دلار و ۱۰ سنت رسید.
دلار به بالاترین حد خود در یک هفته اخیر رسید و طلا که به ارز آمریکا قیمتگذاری میشود، برای دارندگان سایر ارزها گرانتر کرد.
مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد در موسسه «استون ایکس»، گفت: تنشهای ژئوپلیتیکی همچنان بالاست. بنابراین دلار همچنان در سطح بالا و طلا احتمالا تحت فشار باقی خواهد ماند.
قیمت نفت در معاملات روز جاری بیش از ۳ درصد افزایش یافت. افزایش قیمت نفت خام، خطر افزایش تورم را به همراه دارد و می تواند نرخ بهره را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارد. در حالی که طلا به طور سنتی یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده میشود، نرخ بهره بالا بر جذابیت آن به عنوان یک دارایی بدون بازده تاثیر میگذارد.
لیزا کوک، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، روز چهارشنبه گفت: احساس میکند بانک مرکزی آمریکا باید نرخ بهره کوتاهمدت را فعلا ثابت نگه دارد، اما با توجه به تعرفهها، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و افزایش سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی که قیمتها را بالاتر میبرد، او آماده است در صورت نیاز نرخ بهره را افزایش دهد.
بر اساس گزارش رویترز، سرمایهگذاران منتظر انتشار دادههای هزینههای مصرفی شخصی آمریکا هستند که قرار است روز جاری منتشر شود تا سرنخهایی در مورد مسیر سیاست پولی فدرال رزرو به دست آورند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۳ درصد کاهش، به ۷۲ دلار و ۳۷ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۱.۴ درصد کاهش، به ۱۸۹۰ دلار و ۸۱ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۱.۹ درصد کاهش، به ۱۳۶۴دلار و ۲۶ سنت رسید.
نظر شما