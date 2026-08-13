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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

قیمت طلای جهانی ثابت ماند

قیمت طلای جهانی ثابت ماند

قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی، در نزدیکی بالاترین سطح خود در بیش از دو ماه گذشته خود ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، پس از افزایش حدود یک درصدی و ثبت بالاترین سطح از پنجم ژوئن در معاملات ابتدایی روز جاری، در ادامه تغییر چندانی نداشت و در ۴۴۰۸ دلار و ۵۵ سنت ثابت ایستاد.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز در ۴۴۶۷ دلار ثابت ماند.

بر اساس گزارش رویترز، اکنون توجه‌ها به شاخص قیمت تولیدکننده معطوف شده است که قرار است روز جاری منتشر شود تا تایید شود که فشارهای قیمتی در حال تعدیل هستند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۳ درصد افزایش، به ۶۵ دلار و ۴۷ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۴ درصد کاهش، به ۱۷۴۹ دلار و ۷۰ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۵ درصد کاهش، ۱۳۶۲ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

کد مطلب 6915516
طیبه بیات

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