افزایش قیمت طلا و نقره در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تریدینگ اکونومیکس، قیمت طلا و نقره در معاملات روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در بازارهای جهانی افزایش یافت؛ روندی که پس از اعلام پایان آخرین دور حملات نظامی آمریکا علیه ایران و افزایش امیدها به ازسرگیری مذاکرات صلح شکل گرفت.
بر این اساس، هر اونس طلا با رشد ۰.۹ درصدی به ۴ هزار و ۱۰۸.۷۵ دلار رسید. نقره نیز با افزایش ۱.۷۲ درصدی در سطح ۶۴.۴۸۴ دلار به ازای هر اونس معامله شد.
پیشتر آمریکا حملات جدیدی را علیه ایران انجام داده بود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تهران را به تعویق در مذاکرات مربوط به یک توافق موقت صلح متهم کرد. در مقابل، گزارشهایی از حملات موشکی و پهپادی ایران علیه شناورهای آمریکایی در تنگه هرمز منتشر شده است.
با وجود رشد قیمت فلزات گرانبها، طلا همچنان در محدوده پایینترین سطوح هفت ماه اخیر و نقره نیز نزدیک به کمترین سطوح ۱۱ هفته گذشته قرار دارد.
فعالان بازار معتقدند ادامه تنشها در منطقه و محدودیت شدید در تردد نفتکشها از تنگه هرمز، جریان عرضه انرژی از خلیج فارس را مختل کرده و نگرانیها درباره افزایش تورم جهانی را تشدید کرده است.
همزمان، تازهترین دادههای اقتصادی آمریکا نشان میدهد نرخ تورم این کشور در ماه مه به بالاترین سطح خود در بیش از سه سال گذشته رسیده است. افزایش هزینههای انرژی مهمترین عامل رشد تورم عنوان شده، هرچند رقم اعلامشده با انتظارات بازار مطابقت داشته است.
در بازارهای مالی همچنین انتظارات نسبت به افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا تا حدودی تعدیل شد. با این حال، معاملهگران همچنان افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست ماه دسامبر را به طور کامل در قیمت داراییها لحاظ کردهاند.
مجموعه این تحولات موجب شد تقاضا برای داراییهای امن از جمله طلا و نقره در معاملات روز پنجشنبه تقویت شود و قیمت این فلزات گرانبها با افزایش همراه شود.
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