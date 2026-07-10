قیمت جهانی طلا؛ امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طلا در اولین ساعات معاملات در روز جمعه تثبیت شد، در حالی که بازارها در حال ارزیابی ریسکهای تورمی ناشی از تشدید درگیری نظامی بین آمریکا و ایران در خاورمیانه بودند. همزمان، انتظارات تازه برای افزایش نرخ بهره، این فلز غیربهرهده را در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار داده است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۴ درصد کاهش به ۴۱۲۲ دلار و ۱۷ سنت رسید و در مسیر ثبت یک کاهش بیش از ۱ درصدی در طول هفته قرار گرفت. قیمت قراردادهای آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۱۳ درصدی به ۴۱۳۵ دلار و ۶۰ سنت رسیده است.
نیروهای مسلح ایران در روز پنجشنبه و پس از حملات آمریکا به استانهای ساحلی جنوبی و شرقی ایران، به زیرساختهای نظامی آمریکا در کشورهای خلیج فارس حمله کردند و این اقدام آتشبس سه هفتهای را بیشتر تضعیف کرد.
دور جدید حملات، نگرانیهای تورمی را شعلهور و احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در سال جاری را تقویت کرده است.
بازارها در حال حاضر ۶۴ درصد احتمال میدهند فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه سپتامبر افزایش دهد که نسبت به حدود ۵۴ درصد در هفته قبل، افزایش قابلتوجهی داشته است.
صورتجلسه نشست ماه ژوئن فدرال رزرو که اوایل هفته جاری منتشر شد، نشاندهنده نگرانیهای فزاینده سیاستگذاران از تورم بالا بود و چند نفر از شرکتکنندگان دلایلی برای افزایش نرخ بهره مطرح کردند.
جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در روز پنجشنبه گفت که علیرغم از سرگیری درگیریها در خاورمیانه، انتظار ندارد قیمت انرژی تا پایان سال به طور مداوم افزایش یابد.
تعداد آمریکاییهایی که هفته گذشته برای دریافت مزایای بیکاری درخواست جدید ثبت کردند، کاهش یافته که نشاندهنده ثبات بازار کار علیرغم کند شدن رشد اشتغال در ماه ژوئن است.
بانک اچاسبیسی (HSBC) در روز پنجشنبه پیشبینی خود از میانگین قیمت طلا برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را کاهش داد و دلیل آن را تغییر رویکرد به سمت سیاستهای پولی انقباضی و تقویت دلار آمریکا عنوان کرد.
آدام گلاپینسکی، رئیس بانک مرکزی لهستان (NBP)، در روز پنجشنبه اعلام کرد که این بانک ۶۳۲.۴ تن ذخایر طلا به ارزش حدود ۳۰۸ میلیارد زلوتی (۸۱.۶۸ میلیارد دلار آمریکا) در اختیار دارد.
مدیرعامل شرکت فورچونا ماینینگ به رویترز گفت این شرکت انتظار دارد ظرف چند هفته آینده مجوز نهایی را برای پروژه طلای «دیامبا سود» در سنگال دریافت کند.
در بازار سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۱۵ درصد افزایش به ۶۰ دلار و ۸۴ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۱.۳۷ درصدی، ۱۶۳۸ دلار و ۹ سنت معامله میشود.
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