به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز پنجشنبه در جریان بازدید از روند اجرای فاز نخست ساماندهی حریم قلعه فلکالافلاک از ایجاد پارک ساحلی در اطراف این بنای باستانی خبر داد.
وی گفت: طرح ساماندهی حریم قلعه «فلکالافلاک» در دوفاز اجرا میشود که فاز نخست این طرح هماکنون با همکاری شهرداری خرمآباد و میراثفرهنگی استان در حال اجرا است.
استاندار لرستان، ادامه داد: تلاش میشود این طرح فاخر بهسرعت اجرا شود بهنحویکه در فاز اول این طرح به طور میانگین از حریم قلعه فلکالافلاک ۲۵ متر عقبنشینی صورت میگیرد و پارک شهری ساحلی برای استفاده شهروندان ایجاد خواهد شد.
شاهرخی، افزود: با اجرای کنارگذر از پل «صفوی» نیز گام مؤثری برای روانسازی و کاهش ترافیک در مرکز شهر، انجام میشود.
وی افزود: پیادهراهسازی خیابان «افلاک تا پل صفوی» نیز در فاز اول این طرح، صورت میگیرد و تلاش میشود تا قبل از پایان سال، این فاز عملیاتی شود.
استاندار لرستان، یادآور شد: فاز دوم این طرح نیز مربوط به محوطه داخلی قلعه «فلکالافلاک» شامل عرصهها و... است که توسط مشاور در حال اجرا است.
