چمران: تهران، الگوی مدیریت شهری در شرایط سخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نخستین نشست برخط اعضای جنبش پارلمانهای پایتخت های عضو بریکس با بیان اینکه تهران، قلب تپنده ایران اسلامی، گواهی زنده بر ایستادگی در برابر استکبار جهانی است، تصریح کرد: دشمنان با تهاجم به زیرساختهای کشور و تهدید امنیت شهروندان، به دنبال سست کردن اراده ملت ایران بودند اما امروز اعلام میکنم که ما از میان ویرانهها، مقتدرتر از گذشته برخاستهایم و بازسازی تهران را نه به مثابه بازگشت به گذشته، بلکه به عنوان جهشی فناورانه به سوی آینده آغاز کردهایم.
رئیس شورا با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت نخبگان جوان ایرانی، افزود: مدیریت شهری تهران با استفاده از تجربیات ارزشمند دوران دفاع مقدس، در کمترین زمان ممکن پس از هرگونه تعرض، اقدام به پاکسازی و رفع خرابی ها کرده است، به گونهای که امروز آثاری از آسیبهای عمیق در چهره شهر دیده نمیشود. ما با تدوین برنامههای جامع شهرسازی، در حال بازسازی ساختمانهای آسیب دیده با استانداردهای نوین «تابآوری شهری» هستیم تا پایتخت را در برابر هرگونه تهدید طبیعی یا غیرطبیعی نفوذناپذیر سازیم.
چمران با انتقاد از کاربرد نظامی فناوریهای پیشرفته توسط قدرتهای سلطهگر بیان کرد: در حالی که استکبار جهانی از تکنولوژی به عنوان ابزاری برای جنگ افروزی و کشتار انسانها استفاده میکند، نگاه ما در تهران نوین، بهره گیری از هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و حملونقل پایدار در راستای رفاه، امنیت و عدالت اجتماعی برای شهروندان است. تفاوت بنیادین ما در اخلاق و نگاه انسانی به پیشرفت است؛ ما ثابت خواهیم کرد که قدرت دانش اگر در دست انسانهای مؤمن باشد، راهی برای رهایی و آبادانی میگشاید.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه ضمن استقبال از هم افزایی با کشورهای عضو بریکس، آمادگی تهران را برای تبادل تجربیات در حوزههای تخصصی اعلام کرد و افزود: تهران امروز به عنوان آزمایشگاهی بزرگ در زمینه «مدیریت شهری تحت شرایط سخت»، آمادگی دارد تا الگوهای موفق خود در مقاوم سازی بناها، توسعه حملونقل ریلی هوشمند و سامانههای یکپارچه مدیریت شهری را با کشورهای دوست و هم پیمان به اشتراک بگذارد.
وی در پایان گفت: دست تمامی متخصصان و مدیران شهرهای عضو بریکس را به گرمی میفشاریم تا با مشارکت یکدیگر، تعریفی نوین و مبتنی بر عدالت از شهرهای مقاوم و پیشرفته را در تاریخ معاصر به ثبت برسانیم.
گفتنی است در این نشست نمایندگانی از شهرهای مسکو، تهران، تسوان، هاوانا، مینسک، کامپالا، آدیس آبابا، پکن، جاکارتا و آستانه حضور داشتند.
نظر شما