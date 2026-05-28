قالیباف: قوه قضاییه زیر بمباران و تهدید دست از صیانت از حقوق ملت نکشید

به گزارش خبرگزاری مهر, محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با قدردانی از پیام تبریک حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه به وی در پی انتخاب مجدد به ریاست مجلس شورای اسلامی نوشت؛ قوه مقتدر قضاییه با مسئولیت حضرتعالی و تلاش سخت کوشان عدلیه، در زیر بمباران و تهدید دشمنان دست از صیانت از حقوق مردم و برخورد قاطع با قاتلان داخلی و خائنین به ملت نکشید و خوش درخشید.

متن پیام به این شرح است؛

برادر ارجمندم

حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای

ضمن تبریک عید سعید قربان و فرارسیدن دهه ولایت و امامت، از پیام سرشار از لطف و محبت جناب‌عالی به این برادرتان تشکر و قدردانی می کنم.

میدان دفاع از ایران عزیز اسلامی این روزها به وسعت تمامی جغرافیای مادی و معنوی آن شده و هر ایرانی با شرفی، مجاهد جبهه حقیقت است و اینجانب نیز به عنوان سربازی از این ارتش نود میلیونی خدمتگزاری می کنم.

در این ایام که پیرو اوامر امام شهیدمان حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای و با لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای حفظه‌الله، هماهنگی و تعامل ویژه‌ای بین سه قوه برقرار است، مجلس دوازدهم نیز در راستای وظایف خود و در سومین سال فعالیت بیش از پیش بر رفع مشکلات مردم مبعوث شده، بصیر و همیشه پیروز تمامی جبهه ها و نیز تسهیل امور جاری کشور با اقدامات نظارتی و تقنینی خواهد کوشید که این امر بی همراهی دیگر اجزای نظام مانند قوه مقتدر قضائیه میسر نخواهد بود. قوه ای که با مسئولیت حضرتعالی و تلاش سخت کوشان عدلیه، در زیر بمباران و تهدید دشمنان دست از صیانت از حقوق مردم و برخورد قاطع با قاتلان داخلی و خائنین به ملت نکشید و خوش درخشید.

بدون شک ایران سرفراز با همکاری و همراهی مدیران و دست‌اندرکاران از خودگذشته و خدمتگزار مردم، از این گردنه سخت نیز عبور خواهد کرد و صبح پیروزی بر شرق تا غرب این خاک عزیز خواهد دمید.

به امید پیروزی نهایی جبهه مقاومت بر استکبار جهانی.

محمد باقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی