پلمب ۸ واحد صنفی متخلف در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهرستان زابل اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: در جریان این طرح که طی ۷۲ ساعت گذشته اجرا شد تعداد ۸ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات، پلمب و به ۱۴ واحد صنفی دیگر نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات و رفع مشکلات با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

این مقام انتظامی در پایان ضمن قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این طرح ها، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.