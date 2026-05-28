ورود بیش از ۲۶۵ هزار خودرو به گیلان؛ تردد عادی است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ساعت ۰۰ بامداد سه‌شنبه (۵ خرداد) تا ساعت ۱۰ صبح پنج‌شنبه (۷ خرداد)، ۲۶۵ هزار و ۸۴۴ دستگاه خودرو وارد استان شده و ۱۵۸ هزار و ۳۰۹ دستگاه خارج شده است.

مرادی با اعلام این مطلب افزود: در این مدت، تردد ورودی از آزادراه ۱۴۳ هزار و ۱۲۸ دستگاه و تردد خروجی از آن ۵۰ هزار و ۹۹۵ دستگاه بوده است.

وی همچنین خروجی از محور چابکسر را ۵۹ هزار و ۵۷۸ دستگاه و ورودی آن را ۶۰ هزار و ۸۱۴ دستگاه اعلام کرد.

مدیرکل راهداری گیلان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در محورهای ورودی و خروجی استان عادی است.