  1. استانها
  2. گیلان
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

ورود بیش از ۲۶۵ هزار خودرو به گیلان؛ تردد عادی است

ورود بیش از ۲۶۵ هزار خودرو به گیلان؛ تردد عادی است

رشت – مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان گفت: از بامداد سه‌شنبه تا صبح پنج‌شنبه ۲۶۵ هزار و ۸۴۴ دستگاه خودرو وارد استان شده است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ساعت ۰۰ بامداد سه‌شنبه (۵ خرداد) تا ساعت ۱۰ صبح پنج‌شنبه (۷ خرداد)، ۲۶۵ هزار و ۸۴۴ دستگاه خودرو وارد استان شده و ۱۵۸ هزار و ۳۰۹ دستگاه خارج شده است.

مرادی با اعلام این مطلب افزود: در این مدت، تردد ورودی از آزادراه ۱۴۳ هزار و ۱۲۸ دستگاه و تردد خروجی از آن ۵۰ هزار و ۹۹۵ دستگاه بوده است.

وی همچنین خروجی از محور چابکسر را ۵۹ هزار و ۵۷۸ دستگاه و ورودی آن را ۶۰ هزار و ۸۱۴ دستگاه اعلام کرد.

مدیرکل راهداری گیلان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در محورهای ورودی و خروجی استان عادی است.

کد مطلب 6843167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها