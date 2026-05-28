  1. استانها
  2. اردبیل
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

حادثه مرگبار رانندگی در محور رضی - گرمی

حادثه مرگبار رانندگی در محور رضی - گرمی

اردبیل- رئیس پلیس راه استان اردبیل از وقوع حادثه رانندگی در محور رضی - گرمی خبر داد و گفت: این حادثه ۲ کشته و یک مجروح برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وحید علیپور اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی سواری پراید درمحور رضی-گرمی بلافاصله ماموران پلیس راه باهمراهی ماموران انتظامی بخش ارشق به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی و پلیس راه با حضور در محل مشاهده کردند این حادثه به علت واژگونی سواری پراید رخ داده ؛که براثر این حادثه ۲ نفر کشته و یک نفر مجروح شدند.

رئیس پلیس راه استان اردبیل درخاتمه ضرورت قانونمندی رانندگان با هدف تجربه رانندگی ایمن را مورد تاکید قرار داد وتصریح کرد:علت این حادثه خستگی وخواب آلودگی راننده اعلام شده است

کد مطلب 6843182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها