طرح «توقف،حرکت» در آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان در حال اجرا است

سرهنگ جعفر قجاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح «توقف حرکت» توسط راهداران شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان نطنز اصفهان(سان‌آرا) با همکاری پلیس راه کاشان اصفهان در موکب امیرالمومنین علی علیه السلام این آزادراه در حال اجرا است.

وی ابراز کرد: این طرح فرهنگی ترافیکی در قالب پذیرایی از مسافران، کاربران، رانندگان و گردشگران آزادراه با نوشیدنی سرد و گرم به منظور رفع خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان و پیشگیری از تصادفات و کاهش خطرات احتمالی در حال اجرا است.

فرمانده پاسگاه پلیس راه کاشان-اصفهان تصریح کرد: کاربران و رانندگان قبل از شروع حرکت و سفر خود از ایمنی و سلامت فنی خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

وی با تاکید بر حداقل ۱۵ دقیقه استراحت پس از هر ۲ ساعت رانندگی خاطرنشان کرد: رانندگان استراحت را در محل‌های مجاز به ویژه در ایستگاه های امنیت و سلامت و پارکینگ های مجاز حاشیه آزادراه و مجتمع های رفاهی داشته باشند.

سرهنگ قجاوند افزود: همچنین رانندگان در هنگام رانندگی از خوردن و آشامیدن و استفاده از تلفن همراه به شدت پرهیز کنند تا ایمن و سلامت به مقصدی برسند.

وی تاکید کرد: رانندگان هنگام تردد در آزادراه ضمن حرکت با سرعت مطمئنه و استفاده از کمربند ایمنی بین خطوط حرکت کنند.

فرمانده پاسگاه پلیس راه کاشان-اصفهان اظهار کرد: کاربران آزادراه از توقف و حرکت با دنده عقب در محور به صورت جدی خودداری کنند تا سلامت خود و هموطنانشان را تضمین کنند.