به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، استن لی اسطوره دنیای مارول که سال ۲۰۱۸ درگذشت، به مدد هوش مصنوعی دوباره زنده می‌شود تا کتاب بخواند و کاربران بتوانند تصویر او را در قالب‌های بصری الهام گرفته شده از کمیک‌ها ببینند.

به این ترتیب «مارول کامیکس» که مدت‌ها است شخصیت‌های نمادین کمیک بوک‌ها را برای پرده نقره‌ای احیا ‌کرده اکنون با کمک کمپانی «اِلِون لبز» این کار را برای مشهورترین خالق مارول، یعنی استن لی انجام می‌دهد تا او را احیا کند.

این شرکت هوش مصنوعی دیروز (چهارشنبه) اعلام کرد با کمپانی استن لی قراردادی امضا کرده تا با تولید صدا و تصویر خالق فقید مارول کامیکس، کارهای جدیدی تولید کند.

نسخه تولید شده توسط هوش مصنوعی استن لی در ویدئویی که توسط همین کمپانی منتشر شده، می‌گوید: می‌دانید چه چیزی را درباره افسانه‌ها هرگز به شما نمی‌گویند؟ این که عمر آنها بیشتر از روی صفحه است.

علاوه بر این، کاربران می‌توانند از طریق مولد بصری، خالق «مرد عنکبوتی» و «مرد آهنی» را در قالب‌هایی که از پنل‌های کتاب‌های مصور الهام گرفته ببینند یا با صدای او هر کتاب مارول را گوش کنند.

کمپانی استن لی در بیانیه‌ای گفت: استن همیشه به ملاقات با طرفدارانش در جایی که هستند اعتقاد داشت: در صفحات یک کمیک، در یک نشست یا در یک حضور کوتاه روی صفحه نمایش. این همکاری راهی برای ادامه این باور است. طرفداران همیشه به ما گفته‌اند وقتی کمیک‌های او را می‌خوانند، کلمات را با صدای استن می‌شنوند و اکنون، به لطف هوش مصنوعی این امر به واقعیت بدل شده است.

همکاری این کمپانی هوش مصنوعی با بنیاد استن لی همچنین اجازه می‌دهد تا مجموعه جدیدی با عنوان «باشگاه کتاب ماه استن لی» راه‌اندازی شود و از صدای لی برای روایت یک کتاب متفاوت در هر ماه استفاده شود. انتخاب ماه ژوئن «جزیره گنج» اثر رابرت لویی استیونسون است.

دیگر بازیگران و شخصیت‌هایی که اجازه داده‌اند از صدا و تصویر آنها توسط هوش مصنوعی استفاده شود، مایکل کین، جودی گارلند، برت رینولدز، دیوید هسلهاف و آلبرت اینیشتین هستند. به تازگی نیز بنیاد وال کیلمر به فیلم در حال ساخت «به عمق گور» اجازه داده تا با وجود این که این بازیگر در سال ۲۰۲۵ درگذشت، از تصویر و صدای او برای ساخت نسخه‌ای از او که توسط هوش مصنوعی تولید شده است، استفاده کند تا نقش اصلی فیلم را بازی کند.

کمپانی «الون لبز» که سال ۲۰۲۲ راه‌اندازی شد، در زمینه موسیقی نیز فعالیت می‌کند.

استن لی سال ۲۰۱۸ در ۹۵ سالگی درگذشت و سال ۲۰۲۲ مجوز استفاده از نام، صدا و تصویر وی توسط مارول، برای استفاده در فیلم‌ها، برنامه‌های تلویزیونی و پارک‌های تفریحی دیزنی داده شد.